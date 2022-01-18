На Сахалине и Курилах подсчитали годовые уловы

За прошедший год предприятия Сахалинской области освоили 624 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Снизился вылов минтая и сардины–иваси, увеличилась добыча сельди. В 2022 г. предполагается нарастить показатели.

В сравнении с 2020 г. общий вылов региона сократился — тогда было освоено 705 тыс. тонн, рассказал Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Из-за «коронавирусных» ограничений экспорта в Китай на 18 тыс. тонн просела добыча минтая. «Предприятия были вынуждены освоить обязательные 70% от квот и дальше уже смотреть на конъюнктуру рынка», — отметил глава ведомства.

Проблемы с минтаем повлекли сокращение уловов неквотируемой дальневосточной сардины (иваси) — на 34 тыс. тонн. Рыбаки не слишком активно ее осваивали из-за нехватки холодильных мощностей, места на холодильниках рыбопромышленники оставили в резерве в преддверии сезона «Б».

Иван Радченко обратил внимание на прибавку по тихоокеанской сельди: плюс 3 тыс. тонн к уровню 2020 г., всего освоено 50 тыс. тонн. «Запасы этого объекта выросли, в нынешнем году в соответствии с рекомендациями науки планируем добыть еще больше сельди, — подчеркнул глава агентства. — Она пользуется большой популярностью как на внутреннем, так и на внешнем рынке. На сельдь есть спрос, из нее делают продукты с высокой добавленной стоимостью — консервы, пресервы».

Итоговый вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области не сильно отличается от данных на начало ноября, за год освоили 56,89 тыс. тонн. Это соответствует уровню предыдущего нечетного 2019 г., сообщил Иван Радченко.

По его мнению, общий вылов региона в 2022 г. будет выше: порядка 650-700 тыс. тонн. «Но все будет зависеть от фактических подходов рыбы и условий на рынке», — заметил собеседник Fishnews.

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