Общественный совет обсудит большие изменения по квотам

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве намечено на 3 февраля. Одним из вопросов должен стать законопроект о принципах распределения квот на вылов.

Проект федерального закона «в части совершенствования порядка распределения квот добычи водных биоресурсов» Минсельхоз и Росрыболовство представили для обсуждения в ноябре, в дальнейшем документ был доработан.

Регулятор предложил продолжить на Дальневосточном бассейне программу инвестиционных квот, когда объемы для освоения предоставляются после ввода в эксплуатацию определенных мощностей.

Законопроект также предусматривает продажу оставшихся 50% объемов по крабам на аукционах с инвестиционными обязательствами и распространение этого опыта на другие объекты промысла. 23 декабря Федеральное агентство по рыболовству провело с рыбопромышленниками и руководителями ассоциаций первое совещание по резонансным изменениям, в ближайшее время ожидается новое обсуждение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в повестке заседания общественного совета также вопрос об исполнении рекомендаций ОС за 2021 г., направленных в Росрыболовство.

Также совету предлагается обсудить включение в план работы вопросов цифровизации отрасли. Напомним, что правительство в декабре утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Предусматривается оборудование половины рыбопромысловых судов электронными весами и камерами передачи информации в режиме реального времени. В ВАРПЭ уже обратили внимание, что нужно тщательно разобраться с типами судов для такого оснащения.

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