Георгий Мартынов: Маркировка рыбопродукции не должна превратиться в бизнес-проект

Если маркировка поможет в решении проблемы с фальсификацией рыбопродукции, прежде всего консервной, то рыбаки готовы поддержать этот эксперимент, но вопросов еще много, выразил мнение президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Напомним, что в декабре участники Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержали идею провести эксперимент по маркировке некоторых видов рыбопродукции. Соответствующий проект постановления правительства планируется представить к рассмотрению в 2022 г. Ранее о необходимости подобных мер на рыбном рынке заявили Минпромторг и Россельхознадзор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, возможные изменения прокомментировало на встрече с представителями СМИ руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

«Этот вопрос мы поднимали на совместном заседании общественных советов Федеральной антимонопольной службы и Росрыболовства. На рынке сегодня действительно существует серьезная проблема с фальсификацией консервов, особенно из сайры», – отметил президент АРПП Георгий Мартынов.

Поясняя причины сложившейся ситуации, он напомнил о тенденциях на промысле в последние годы: «Российский вылов сайры по сравнению с 2014 годом (когда добыча этого объекта была на пике – прим. ред.) сократился в 97 раз, общемировой – в 4,5 раза. Это обусловлено биологическими факторами: возвращение сардины-иваси и возросшая нагрузка на кормовую базу вытеснили сайру в океан, скопления рыбы теперь разреженные, сайра ловится очень плохо».

Сокращение количества популярной среди потребителей рыбы привело к появлению контрафактной консервной продукции из другого, более дешевого сырья, которое продают под видом (и по цене) сайры.

«Действительно, звучат предложения по маркировке рыбопродукции: называется стоимость порядка 70 копеек на 1 кг. Мы к этой идее относимся спокойно, но главное, чтобы этот инструмент решал проблему с фальсификатом, а не прекратился в бизнес-идею по продвижению какого-то оборудования, снабжение чипами и т.д. Если это будет способствовать поддержке качества продукции и исключению фальсификата, то мы за», – заявил Георгий Мартынов.

Вместе с тем в ассоциации уточнили, что к самой идее у рыбаков еще остается масса вопросов. «Весь вопрос в том, какую продукцию маркировать. Одно дело консервы и совсем другое – парная рыба. Поэтому вопросов очень много, рыбаки спокойно к этому относятся, но с долей скептицизма», – добавил первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

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