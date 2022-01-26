Сурими от РРПК понравилось японским экспертам

Японский партнер Русской рыбопромышленной компании дал высокую оценку производству сурими на супертраулере «Владимир Лиманов». Российская продукция превосходит стандартные требования к качеству сурими.

Эксперт компании Daisui, ключевого партнера Русской рыбопромышленной компании (РРПК) по продажам сурими на японском рынке, завершил 30-дневную работу на борту супертраулера «Владимир Лиманов. По итогам командировки исполнительный директор Daisui Киничиро Фуруно высоко оценил как применяемые технологии, так и качество продукта, рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК.

В компании подчеркнули, что оборудование для выпуска сурими нового поколения, установленное на супертраулере, позволяет снизить трудозатраты, оптимизировать производственные процессы, обеспечить высокий уровень безопасности и строгое соответствие санитарным требованиям. При этом эксперт Daisui отметил потенциал для дальнейшего совершенствования производства с целью интеграции лучших практик и подходов японских производителей сурими.

«С нашим опытом и наработками специалисты РРПК познакомились в рамках обучающих семинаров, которые мы организовали на борту и продолжаем проводить, чтобы удовлетворить энергичные устремления российской команды. Могу сказать, что технологии, позволяющие обеспечить целевое качество и объем производства, а также технологии эффективного использования ресурсов совершенствуются день ото дня», — выразил мнение Киничиро Фуруно. По его словам, высокое качество характерно не только для премиальных (А, АА), но и для рядовых (В, С) сортов сурими производства РРПК.

По информации Русской рыбопромышленной компании, продажи сурими из минтая, изготовленного на «Владимире Лиманове», уже стартовали на японском рынке, который отличается многолетней историей производства и потребления этого продукта, а также строгими требованиями к его качеству.

По мнению президента и генерального директора Daisui Иичиро Ямахаши, сурими от РРПК будет хорошо принято не только в Японии, но и в мире. «Daisui, со своей стороны, направит усилия на его продвижение и продажи, обладая передовой экспертизой в области качества продукта, структуры и объемов спроса. Мы будем поступательно наращивать присутствие на рынке и повышать узнаваемость своего имени», — заявил руководитель японской компании.

Соглашение с Daisui о сотрудничестве в развитии продаж продукции из сурими на рынке Японии РРПК подписала в конце прошлого года. Стратегические партнеры рассчитывают занять лидирующие позиции на рынке сурими из минтая в Японии.

Положительные отзывы новый продукт РРПК получил и на российском рынке. Один из первых его покупателей — дальневосточный производитель морепродуктов «КВЭН» — подтвердил высокое качество продукта и его соответствие по химико-биологическим показателям японским аналогам.

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