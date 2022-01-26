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Судовое производство сурими. Фото пресс-службы РРПК

Сурими от РРПК понравилось японским экспертам

Японский партнер Русской рыбопромышленной компании дал высокую оценку производству сурими на супертраулере «Владимир Лиманов». Российская продукция превосходит стандартные требования к качеству сурими.

Эксперт компании Daisui, ключевого партнера Русской рыбопромышленной компании (РРПК) по продажам сурими на японском рынке, завершил 30-дневную работу на борту супертраулера «Владимир Лиманов. По итогам командировки исполнительный директор Daisui Киничиро Фуруно высоко оценил как применяемые технологии, так и качество продукта, рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК.

В компании подчеркнули, что оборудование для выпуска сурими нового поколения, установленное на супертраулере, позволяет снизить трудозатраты, оптимизировать производственные процессы, обеспечить высокий уровень безопасности и строгое соответствие санитарным требованиям. При этом эксперт Daisui отметил потенциал для дальнейшего совершенствования производства с целью интеграции лучших практик и подходов японских производителей сурими.

«С нашим опытом и наработками специалисты РРПК познакомились в рамках обучающих семинаров, которые мы организовали на борту и продолжаем проводить, чтобы удовлетворить энергичные устремления российской команды. Могу сказать, что технологии, позволяющие обеспечить целевое качество и объем производства, а также технологии эффективного использования ресурсов совершенствуются день ото дня», — выразил мнение Киничиро Фуруно. По его словам, высокое качество характерно не только для премиальных (А, АА), но и для рядовых (В, С) сортов сурими производства РРПК.

Высококачественное сурими РРПК производит прямо в море — на борту супертраулера «Владимир Лиманов». Фото пресс-службы компании

По информации Русской рыбопромышленной компании, продажи сурими из минтая, изготовленного на «Владимире Лиманове», уже стартовали на японском рынке, который отличается многолетней историей производства и потребления этого продукта, а также строгими требованиями к его качеству.

По мнению президента и генерального директора Daisui Иичиро Ямахаши, сурими от РРПК будет хорошо принято не только в Японии, но и в мире. «Daisui, со своей стороны, направит усилия на его продвижение и продажи, обладая передовой экспертизой в области качества продукта, структуры и объемов спроса. Мы будем поступательно наращивать присутствие на рынке и повышать узнаваемость своего имени», — заявил руководитель японской компании.

Соглашение с Daisui о сотрудничестве в развитии продаж продукции из сурими на рынке Японии РРПК подписала в конце прошлого года. Стратегические партнеры рассчитывают занять лидирующие позиции на рынке сурими из минтая в Японии.

Положительные отзывы новый продукт РРПК получил и на российском рынке. Один из первых его покупателей — дальневосточный производитель морепродуктов «КВЭН» — подтвердил высокое качество продукта и его соответствие по химико-биологическим показателям японским аналогам.

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