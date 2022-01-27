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Цифровая маркировка может распространиться практически на все рыбные продукты, представленные на магазинных полках

Переработчики обеспокоены ростом нагрузки на отрасль

В случае принятия списка, предложенного для эксперимента по цифровой маркировке, система распространится практически на всю рыбопродукцию, которая есть на магазинной полке, заявили в Рыбном союзе.

Перечень продукции из водных биоресурсов, которые предлагается включить в эксперимент по цифровой маркировке, оказался шире, чем обсуждалось, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. Ранее предполагалось, что тестирование будет проводиться только для консервов и лососевой, осетровой икры, обратил внимание собеседник Fishnews.

Эксперименты по маркировке затем переходят в формат требований — это уже показал опыт других рынков. Получается, что маркирование распространится практически на все рыбные продукты, представленные на магазинных полках, — сельдь в масле, в тузлуке, коктейли из морепродуктов, куски рыбы, упакованные под вакуумом, рыбная нарезка, консервы, икра и прочее, заявил Александр Панин.

«Для отрасли это будет настоящим потрясением, поскольку внедрение маркировки даже на этапе эксперимента существенно снижает производительность и увеличивает финансовые затраты предприятий за счет внедрения новых технологий, найма дополнительных сотрудников и так далее и тому подобное», — отметил руководитель Рыбного союза.

Сейчас, по словам Александра Панина, отечественная рыбопереработка не получает никаких мер господдержки, при этом, учитывая пристальное внимание правительства к ценам на продукты питания на полке, поставщики зажаты в рамках низкой рентабельности производства.

«Ситуацию усугубляет валютный курс: стоимость импортного сырья растет, а вслед за ним растет цена на российское сырье. Все это ожидаемо скажется на дальнейшем ухудшении экономического положения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий», — считает руководитель союза.

В организации сообщили, что ведут консультации с профильными министерствами по корректировке списка маркировки.

Госорганы заявляют, что цифровая маркировка поможет в борьбе за чистоту рынка, в том числе от фальсификата. Однако это далеко не самый эффективный способ решения проблемы, отмечал ранее Александр Панин. Существует много других инструментов, позволяющих снизить количество фальсификата на рынке, весь вопрос в том, что следует за обнаружением такой продукции.

«Наказание должно быть неотвратимым и настолько существенным, чтобы отбить всякую охоту заниматься контрафактом, подделкой и прочими безобразиями. Тогда это будет эффективно. А кто именно будет фиксировать факт нарушения — маркировка или какая-то иная система — не столь важно, — обращал внимание руководитель союза. — У нас же сейчас получается бесконечная надстройка административных функций, которая ложится на себестоимость, а потом правительство удивляется росту цен».

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