Росрыболовство считает эффективным принцип «где ловим — там и строим»

Механизм обеспечения заказов для верфей Дальнего Востока уже начал применяться в рамках первого этапа крабовых аукционов и показал практически мгновенный результат, заявили в Росрыболовстве.

В рамках обсуждения второго этапа квот под инвестиции вновь поднимается тема загрузки судостроения Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что министерство хотело бы во втором раунде программы внедрить принцип «где ловишь — там и строишь». Этот механизм, по словам руководителя ведомства, поможет развивать верфи ДФО.

В Росрыболовстве отмечают, что изначально предлагали принцип «где ловим — там и строим» «в качестве эффективной меры поддержки дальневосточных регионов, в которых необходимо развивать судостроение».

Механизм уже начали пробовать на первом этапе квот под инвестиции — в части краболовного флота, и стапельное расписание верфей в ДФО заполнено заказами от добытчиков краба, заявили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В федеральном агентстве рассказали, что механизм будет обсуждаться на совещаниях по второму этапу программы, при этом будет учитываться загрузка судостроительных предприятий и их готовность принимать новые заказы.

Для первого этапа крабовых квот, напомним, был предусмотрен механизм, когда получатели квот на Дальнем Востоке сначала узнают условия строительства судна в регионе. Только если получится обосновать невозможность такого размещения или если верфи не ответят на запрос, флот можно заказать в России, но за пределами ДФО.

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