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Глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ выступил в Совете Федерации

Минвостокразвития вернулось к «где ловим — там и строим»

Министерство по развитию Дальнего Востока выступает за реализацию на втором этапе «квот под инвестиции» принципа, когда суда под право промысла на Дальневосточном бассейне строятся в регионе. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, отвечая на вопросы сенаторов в рамках правительственного часа, прокомментировал тему «квот в обмен на инвестиции» и исторического принципа, сообщает корреспондент Fishnews.

В ведомстве механизм «квот под инвестиции» считают справедливым, заявил Алексей Чекунков. Изменения важны в том числе для безопасности флота, сказал министр. «Исторические» квоты не стимулируют собственников обновлять флот. Мы сталкивались с жалобами рыбаков, цифры говорят о том, что порядка 50% судов находятся в аварийном состоянии», — отметил он (источник таких данных не уточнялся).

Руководитель ведомства также сообщил, что весь рыбохозяйственный комплекс до 2038 г., чтобы сохранить объем добычи, должен проинвестировать 32 млрд долларов.

Министерство, по словам Алексея Чекункова, на втором этапе программы квот под инвестиции хотело бы внедрить принцип «где ловишь — там и строишь». «У нас есть хорошие верфи на Дальнем Востоке. При всем уважении к Северо-Западу, они сильно загружены и оборонзаказом, и транспортными заказами. Мы можем развить на Дальнем Востоке хорошее рыболовное судостроение, используя механизм квоты «где ловишь — там и строишь», — заявил глава Минвостокразвития.

Напомним, что сейчас Минсельхоз и Росрыболовство представили законопроект о втором этапе «квот под инвестиции»: предлагается продолжить программу квот на инвестиционные цели на Дальневосточном бассейне, а также аукционы по продаже крабовых квот с инвестиционными обязательствами. И в том, и в другое случае планируется предусмотреть обязательства по строительству флота. Глава Минвостокразвития не уточнил, для какой именно части программы ведомство считает необходимым принцип «где ловим — там и строим».

Требование «где ловим — там и строим» в случае с Дальним Востоком предлагалось и перед первыми крабовыми аукционами с инвестиционными обязательствами. За такой принцип выступал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Однако в итоге была принята формулировка, позволяющая победителям торгов обосновать невозможность или нецелесообразность строительства в Дальневосточном регионе.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовствосудостроение
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