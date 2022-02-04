Валентин Балашов: Строить нужно не ведомственные бумажные планы

Строительство большей части судов по первому этапу программы квот под инвестиции еще даже не начиналось — нужно сдвинуть запуск второго раунда, заявил глава Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов на Общественном совете при Росрыболовстве.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству выработал позицию по проекту закона, предусматривающего второй этап инвестиционных квот и квотных аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. К предложенным изменениям высказан целый ряд замечаний.

Накануне ФАР проводило с представителями рыбной промышленности и судостроителями совещание по возможностям верфей. Основная прозвучавшая на этой встрече идея: Минпромторгу нужно скорее написать свои ведомственные планы, прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. В связи с этим министерство педалирует второй этап ресурсного перераспределения в рыбной отрасли, Росрыболовство такой подход, к сожалению, поддерживает, заявил участник заседания общественного совета.

Однако, считает Валентин Балашов, надо спокойно посмотреть на промежуточные результаты первого этапа программы «квоты под инвестиции».

Заявлено к строительству 105 судов: 64 рыболовных и 41 краболовное. За четыре года построено 8 единиц флота: 6 рыболовных судов и 2 краболова. На той или иной стадии строительства находится 33 судна. То есть большую часть объектов еще даже не начали строить, обратил внимание руководитель объединения.

«Что мы вчера слышим от руководителей Минпромторга и ОСК? Основные тезисы. Верфи с рыбаками работают себе в убыток, денег нет. Поэтому идут задержки строительства. А теперь — внимание, самое главное! — делается публичное заявление для всех участников совещания: на втором этапе стоимость строительства будет на 30% дороже, чем на первом этапе», — рассказал председатель ассоциации.

В связи с этим возникают вопросы: что будет с ценами на рыбу, со спросом и потреблением со стороны населения, заявил Валентин Балашов.

Чиновникам от Минпромторга хочется сказать: строить нужно не ведомственные бумажные планы, а уже заказанные рыбаками объекты, подчеркнул председатель ассоциации.

В связи с этим, заявил он, поддерживается официальная, публично озвученная позиция Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ): не торопиться со вторым этапом инвестквот и крабовых аукционов. Необходимо дождаться, пока не будут сданы хотя бы 70% рыболовных и краболовных судов, уверен Валентин Балашов.

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