Росрыболовство и верфи попробуют состыковать программы

Федеральное агентство по рыболовству запросило у верфей информацию о планах загрузки для второго этапа квот под инвестиции. Судостроителей в свою очередь волнует, что и в каком количестве собираются заказывать рыбаки, — от этого зависит, о каких обязательствах готовы говорить верфи.

Совещание с верфями и рыбопромышленниками Росрыболовство собрало, чтобы обсудить: насколько судостроители готовы участвовать во втором этапе «квот под инвестиции» с 2024 г. Этот вопрос был поднят на прошлом совещании по программе инвестквот, проходившем 24 января.

Власти рассчитывают на строительство во втором раунде судов под рыбные инвестквоты для Дальневосточного бассейна, а также флота для добычи крабов. Об этом сообщил, открывая новую встречу, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Объединенная судостроительная корпорация готова взять на себя постройку восьми крупнотоннажных судов начиная с 2024 г., сообщил гендиректор компании Алексей Рахманов. К реализации заказов судостроительный гигант собирается подойти централизованно.

При этом ОСК вновь выступила за то, чтобы увеличить предельный срок выполнения обязательств по строительству флота в рамках программы инвестквот до семи лет. Брать период в пять лет было ошибкой, заявил руководитель корпорации.

При этом судостроителей очень волнует, будет ли обеспечена в рамках второго этапа программы инвестквот серийность заказов. Если будут использоваться те же проекты, которые задействованы на первом этапе, это сильно упростит работу, подчеркнул Алексей Рахманов.

Конечно, диктовать свою волю заказчикам корпорация не собирается, но если речь пойдет о новых проектах, то год или год с лишним нужно закладывать на проектирование и учитывать это в общем процессе, отметил он.

Глава Росрыболовства попросил верфи предоставить стапельное расписание, чтобы власти понимали, как быть со сроками в законодательстве. Судостроители пообещали направить информацию. В то же время замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев обратил внимание, что важны три момента: план заказов, локализация и серийность. Чтобы спланировать работу — причем не только по ОСК, но и по другим центрам судостроения — необходим прогноз, что же и в каком количестве собираются заказывать рыбаки.

Дать точные планы невозможно: процедура инвестквот такова, что победить в отборе могут и новые компании, не участвовавшие в первом этапе, с новыми проектами, прокомментировали в Росрыболовстве. Но определенные ориентиры ведомство намерено предоставить. Илья Шестков сообщил, что федеральное агентство соберет в течение трех недель информацию от желающих участвовать во втором этапе программы инвестиционных квот.

Руководитель Росрыболовства также согласился с тем, что по промысловым судам нужно вносить на рассмотрение предельные сроки работы «шесть плюс один».

Если начинать строительство в 2024 г., то примерный график, как отметили в агентстве, может быть следующим: 2022 г. — принятие нормативно-правовой базы, 2023 г. — процедуры с закреплением объемов, подписанием договоров. Тогда на контрактацию, прогноз и при необходимости подготовку рабочей документации останется больше года.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота указала на то, что по судам в рамках инвестквот сейчас не работает ни одна из мер господдержки. Президент АСРФ Алексей Осинцев призвал обеспечить для участников программы возможность применять субсидии. Нужно рассмотреть изменение постановления правительства от 22 мая 2008 г. № 383, считают в объединении.

Кроме того, АСРФ предлагает снять ограничения, мешающие использовать лизинговые механизмы. С этими инициативами ассоциация в сентябре выступала на ВЭФ.

«Просьба внести изменения, чтобы ограничения по возможности потенциальных инвесторов финансироваться за счет стандартных для всего мира механизмов лизинга были не ограничены в нашей нормативной базе, которая будет во втором этапе», — поддержал управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сохраняет позицию о необходимости сдвинуть начало второго этапа инвестквот под флот на 2026 г. С учетом нынешнего графика перенос не помешает непрерывности процесса строительства, уверены в объединении.

Подойти к изменениям без спешки также призвали исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов и руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов (на Северном бассейне продолжать программу рыбных инвестквот не планируется, но власти собираются выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами крабовые ресурсы).

Представитель Минпромторга заявил, что ведомство категорически не согласно с тем, чтобы ждать результатов первого этапа. «Мы так ничего не спланируем», — сказал Олег Рязанцев.

Была поднята на совещании и тема принципов предоставления крабовых квот, сообщает корреспондент Fishnews. Сергей Несветов подчеркнул, что недопустимо увеличивать предельные сроки строительства краболовные суда. «Продляя сроки на краболовы, мы тем самым позволяем компаниям эксплуатировать ресурс, ничего не строя», — предостерег представитель СЗРК.

Он предложил, если уж власти считают нужным все-таки проводить второй этап крабовых аукционов, внедрить принцип, который предусмотрен по рыбным инвестквотам: «сначала вводишь судно в эксплуатацию, а потом ловишь».

Руководитель Росрыболовства в ответ отметил, что сроки по краболовам менять и не предлагалось. «Оставим пять лет», — пообещал он.

В Объединенной судостроительной корпорации, исходя из результатов первой волны крабовых аукционов, считают, что с предприятиями ОСК будут достаточно активно конкурировать дальневосточные верфи. По словам Алексея Рахманова, в компании готовы каждые пару лет сдавать по два краболова в год.

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