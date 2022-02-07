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Общественный совет при Росрыболовстве выступил против утяжеления строительства береговых заводов. Изображение предоставлено пресс-службой ведомства

Общественный совет предложил взвешенно подойти к объектам инвестиций

Общественный совет при Росрыболовстве выступил против утяжеления строительства береговых заводов под инвестквоты обязательством по постройке судов. Такая увязка может затруднить решение задачи по развитию берега, считают в совете.

На первом этапе программы инвестиционных квот предусматривалось две возможные категории объектов инвестиций — береговые перерабатывающие предприятия и рыбопромысловые суда, построенные на российских верфях. Однако для второго этапа предложен уже другой вариант: помимо рыбопромыслового флота это также рыбоперерабатывающие комплексы, включающие заводы на берегу и суда отечественной постройки.

Такая формулировка — в числе тех, что беспокоят отраслевое сообщество, заявил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Наше мнение, что нет экономического смысла утяжелять этот инвестобъект. Мощный завод и так сам по себе довольно дорогостоящий проект», — отметил руководитель Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Такие предприятия обеспечивают и создание сопутствующей инфраструктуры, напомнил он.

Первый этап показал сложности в реализации заказов верфями. При увязке обязательного строительства судов с созданием береговых предприятий, проблемы судостроения переносятся на задачу по развитию берега, считают в АДМ. Привлекательность береговых проектов для инвесторов ставится под сомнение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве обратили внимание, что по береговым предприятиям первый этап показал неплохие результаты. Из 24 заводов работает уже 21, по итогам 2021 г. увеличились объемы производства филе, фарша минтая.

Требование о строительстве судов для тех, кто готов вложиться в береговые комплексы, приведет к существенным задержкам в выполнении инвестиционных проектов и помешает в кратчайшие сроки обеспечивать независимость отрасли от зарубежной переработки, подчеркнул общественный совет.

Совет предложил привести положение проекта в соответствие с действующей формулировкой статьи 29.3 закона о рыболовстве — «предприятия как имущественные комплексы, предусмотренные статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенные для производства рыбной продукции и построенные на территории Российской Федерации».

Напомним, что свою позицию по законопроекту совет решил направить в правительство, региональным властям, в Счетную палату, Минсельхоз и общественный совет при министерстве, Росрыболовство и другие федеральные ведомства.

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НазадМетки: адмправительстворосрыболовствосудостроение
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