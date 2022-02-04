Общественный совет призвал не торопиться с реформами

Участники заседания Общественного совета при Росрыболовстве высказали свою позицию по графику запуска второго этапа программы квот под инвестиции. Предложения решено направить в правительство и другие органы власти.

Спешка с новыми изменениями в сфере распределения квот на вылов ни к чему, заявили участники заседания Общественного совета при Росрыболовстве, поддержав позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

На заседании 3 февраля общественный совет обсудил проект закона о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах. Инвестквоты предлагается выделять на добычу рыбы в Дальневосточном бассейне. Для квот на вылов крабов и других водных беспозвоночных законопроект предусматривает несколько иной механизм — аукционы с обязательствами победителей под строительство инвестиционных объектов.

По крабам такие торги уже проводились, теперь перераспределить предлагается оставшиеся квоты. По другим ценным морепродуктам власти запланировали продать все 100% квот. Запуск такого механизма предложен уже с 2023 г. И это несмотря на то, что договоры, предоставляющие право на вылов на 15 лет, заключались с предприятиями совсем недавно, в 2018 г.

Законопроект фактически полностью меняет принцип, на основании которого предоставляется право на добычу, акцентировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

«Получается, что так вот рыболовные компании в 2018 году заключили с государством договоры до 2033 года, а в 2023 году государство сказало: спасибо, можете расходиться на все четыре стороны вместе со своими работниками», — обрисовал ситуацию руководитель АДК.

В общественном совете обратили внимание на то, что объемы, которые предлагается выставлять на аукционы, позволяют компаниям реализовывать уже имеющиеся инвестиционные проекты.

В связи с этим, считает совет, новые торги нужно отложить до завершения срока действия заключенных договоров.

Предлагается также не торопиться со вторым этапом инвестиционных квот под флот — подождать хотя бы до 2026 г., сообщает корреспондент Fishnews. Накануне Росрыболовство проводило совещание по возможностям верфей. Обсуждались перспективы выполнения заказов. «Лично мне показалось, что даже сами судостроители с трудом верят в те сроки, которые они называют», — поделился впечатлениями президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Изначально установленного предельного времени строительства оказалось недостаточно. «Поэтому наше мнение, что надо дать верфям спокойно завершить уже взятые заказы», — подчеркнул руководитель АДМ. Если наращивать портфель заказов без соответствующей готовности верфей и в условиях ограниченной конкуренции, это приведет только к взрывному росту стоимости строительства, считает он.

Программа по судостроительному направлению забуксовала: ни одна верфь не отработала по графику, хотя заказчики-рыбаки платят вовремя, заявил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

Нужно дождаться, пока не будут сданы хотя бы 70% новых рыболовных и краболовных судов, настаивает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Посмотреть, как будет идти процесс строительства дальше, как будут работать новые суда, предложили и в других объединениях. Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев отметил, что Счетная палата запланировала контрольные мероприятия по оценке эффективности реализации первого этапа программы. Результаты ориентировочно будут в конце 2022 г., и имеет смысл подождать.

Для отрасли готовится много изменений — это не только новые квоты под инвестиции, но и, например, цифровая маркировка продукции. Хватает и «новаций» со стороны контролирующих органов. Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов задал вопрос: считал ли кто-нибудь, насколько в результате увеличится цена рыбы на прилавках. «Давайте остановимся, просчитаем», — предложил он.

Общественный совет предложил не только пересмотреть сроки запуска нововведений, но и отказаться — с учетом социально-экономический последствий — от аукционов по морским гребешкам, трубачам, морским ежам и трепангам. Предложено не утяжелять береговые объекты инвестиций требованиями по строительству судов. Также совет не поддержал донаделение участников первой волны инвестиционных квот объемами для освоения.

Позицию по итогам заседания решено направить в правительство, региональным властям, Счетную палату, Минсельхоз и общественный совет при министерстве, Росрыболовство и другие федеральные ведомства. Кроме того, совет попросит Общественную палату о проведении общественных слушаний по законопроект с участием властей и общественных объединений.

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