Ассоциации следят за решением проблемы ГЭЭ

Отраслевые специалисты поддержали позицию об отсутствии необходимости проходить государственную экологическую экспертизу в случае с объектами промысла, для которых не устанавливается общий допустимый улов, — такая информация прозвучала на заседании Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Напомним, что рыбодобывающие предприятия вновь столкнулись с вопросами государственной экологической экспертизы. На этот раз проблема возникла в Хабаровском крае: межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление пользователям, работавшим на промысле лососевых, в связи с отсутствием положительного заключения ГЭЭ.

Решение вопроса важно для всей отрасли, обратили внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В Росрыболовстве сообщили, что специалистами ВНИРО была подготовлена позиция по теме ГЭЭ, — ведомство направит информацию в Генеральную прокуратуру, рассказал на заседании совета 15 февраля президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Встреча совета традиционно проходила на площадке Fishnews Online.

Отраслевые специалисты, отметил он, заявили, что государственную экологическую экспертизу проходят материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ); в отношении видов водных биоресурсов, для которых ОДУ не устанавливается, обязанность прохождения ГЭЭ законодательством не предусмотрена.

Рыбохозяйственные ассоциации продолжат добиваться решения проблемы. Также совет обратился к заместителю генерального прокурора Дмитрию Демешину с просьбой провести совещание по теме ГЭЭ.

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