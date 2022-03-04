Заявки на аукцион по квотам получили больше времени

Росрыболовство продлило прием заявок на большой аукцион по продаже долей квот, намеченный на конец марта. По итогам торгов планируется предоставить право на добычу не только традиционных, но и новых для промысла объектов.

Аукцион по продаже долей квот для промышленного лова планируется проводить в Москве в течение трех дней — с 28 по 30 марта. На торги выставлено 64 лота.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложены в том числе и новые для промысла объекты — моллюски панопа и зирфея в Японском море, краб-стригун опилио в Карском море, минтай в Чукотском море.

На аукционе планируется продать право на добычу и других видов водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне и зонах действия международных договоров — районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, районе регулирования НЕАФК, в зоне Японии.

Росрыболовство продлило сроки приема заявок на торги до 11:00 (время московское) 24 марта. Аукционная документация и извещение о проведении процедуры доступны на официальном сайте торгов.

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