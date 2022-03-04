Государственная экологическая экспертиза не поспеет за лососем

В Росрыболовстве прокомментировали предложение WWF России проводить государственную экологическую экспертизу материалов, обосновывающих объемы вылова лососей. Такие изменения могут перечеркнуть все успехи в регулировании промысла, считают в ведомстве.

В Федеральном агентстве по рыболовству выступают категорически против введения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) материалов возможного вылова лососей. Об этом замглавы ведомства Василий Соколов заявил на заседании Общественного совета при ФАР.

На встрече рассматривались предложения WWF России по регулированию добычи кеты на Амуре, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, организация уже не раз озвучивала идею, чтобы материалы, обосновывающие вылов анадромных видов рыб (к таковым относятся и лососи), проходили процедуру ГЭЭ.

Василий Соколов в свою очередь напомнил, что раньше по лососям устанавливался общий допустимый улов и по материалам проводилась экологическая экспертиза. Но регулирование добычи лососевых требует очень гибкого подхода, надо быть готовыми быстро принять большие объемы рыбы. И вывод лососей из ОДУ был огромным прорывом, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Оперативным регулированием лова лососей занимаются региональные комиссии по анадромным. В их состав входят представители самых разных структур, в том числе общественных организаций, отметил Василий Соколов. Комиссии принимают решения, основываясь на рекомендациях науки, но со всесторонним обсуждением, заявил он.

Процедура экологической экспертизы требует времени, материалы ОДУ проходят ее как минимум за три месяца, обратил внимание замглавы федерального агентства.

«В части прохождения экспертизы мы категорически возражаем. Это перечеркнет весь тот положительный опыт, который был накоплен», — резюмировал Василий Соколов.

Ранее на проблематику ГЭЭ также указывал Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Требование о прохождении экспертизы ставит под угрозу работу предприятий отрасли, обращали внимание в объединениях.

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