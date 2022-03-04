По ветсанэкспертизе сняты не все вопросы, считают в АРПП

Разъяснения Минсельхоза не дали ответа на целый ряд вопросов по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и морепродуктов, прокомментировали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Напомним, что с 1 марта вступил в силу приказ Минсельхоза РФ о новых правилах ветсанэкспертизы (ВСЭ) рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации. Документ еще на стадии разработки вызвал серьезные вопросы у бизнес-сообщества — как в сфере производства продукции на судах, так и в сфере береговой переработки.

Министерство после общения с представителями рыбной промышленности 25 февраля направило в регионы и Россельхознадзор разъяснения по требованиям новых правил.

Однако поступившие ответы не дают полной ясности, заявили Fishnews в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП направляла министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву перечень вопросов по ветсанэкспертизе. Ассоциацию волнует, как может быть обеспечена ВСЭ уловов, из которых в районах промысла на флоте выпускается переработанная продукция, как регламентирован процесс обращения за проведением ветсанэкспертизы и т.д.

«По мнению АРПП, на целый ряд вопросов, которые рыбаки задавали руководству Минсельхоза, ответы так и не получены», — прокомментировали разъяснения ведомства в объединении.

В ассоциации считают, что неясности остались в вопросах прохождения экспертизы уловов, обрабатываемых на судах, и при береговом промысле. Риски для предприятий стать нарушителями из-за невозможности выполнять требования о ВСЭ могут сказаться на результатах работы рыбаков, отметили в АРПП.

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