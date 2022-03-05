Артем Шевченко: Запуск заводов, как и путину, откладывать нельзя

К лососевой путине на Камчатке планируется завершить строительство и модернизацию нескольких береговых производств. Среди них — проекты, которые реализуют инженеры АО «Дальрыбтехцентр». Работы ведутся по графику и будут завершены к началу путины, отметил гендиректор компании Артем Шевченко.

Несмотря на предварительно сдержанные прогнозы отраслевой науки по подходам красной рыбы на Дальнем Востоке (общий вылов на уровне 264 тыс. тонн), Камчатский край в рабочем режиме готовит к путине производственные мощности.

В этом году вновь потребовалась выработка особых условий — для обеспечения бесперебойной работы судов и заводов, снабжения отрасли оборудованием и запчастями, организации логистики и т.д. Власти региона совместно с промышленниками приступили к оценке возможных рисков и проработке мер реагирования.

«Есть аспекты, которые вызывают озабоченность. Это в первую очередь поставка оборудования и запасных частей для заводов и судов. Будем сейчас эти моменты отрабатывать, в том числе выстраивая новые схемы импортозамещения или переключения на других поставщиков», – отметил на совещании с участием бизнеса губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

С открытием навигации на Камчатке проекты по модернизации и запуску новых производств перейдут к этапу монтажа. Объекты должны быть полностью готовы к июню, когда на полуострове стартует промышленный лов тихоокеанских лососей.

В этом году в крае будет построено и модернизировано несколько береговых перерабатывающих производств. Среди них – заводы для предприятий «Западный берег», Колхоз Октябрь, «Хангар» и цех компании «Апукинское». Проектирование, изготовление, монтаж и запуск этих объектов ведет «Дальрыбтехцентр» (Владивосток).

Как сообщил Fishnews генеральный директор производственно-инжиниринговой компании Артем Шевченко, работа идет в плотном графике. Сложившиеся условия — это очередной вызов для компаний, но в ДРТЦ прилагают все усилия для того, чтобы это не отразилось на рабочем процессе отраслевиков. Учитывая скоротечность путины и ту социальную нагрузку, которую рыбопромышленные предприятия несут в своем регионе, главная задача на сегодня — не подвести рыбаков и сдать все объекты в срок, добавил он.

«Рыбопромышленники, которые в отрасли всерьез и надолго, подтверждают свои намерения инвестициями в развитие и укрепление своих производственных мощностей. Камчатские рыбаки в этом плане — одни из самых активных инвесторов в развитие берега. Ежегодно мы реализуем по несколько проектов по переработке красной рыбы, все это собственная инициатива бизнеса, который своими силами создает реальные производства и рабочие места в отрасли. И эта работа должна вестись в любых условиях», — отметил Артем Шевченко.

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