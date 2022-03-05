Новости
В цехах «Дальрыбтехцентра». Фото предоставлено компанией

Артем Шевченко: Запуск заводов, как и путину, откладывать нельзя

К лососевой путине на Камчатке планируется завершить строительство и модернизацию нескольких береговых производств. Среди них — проекты, которые реализуют инженеры АО «Дальрыбтехцентр». Работы ведутся по графику и будут завершены к началу путины, отметил гендиректор компании Артем Шевченко.

Несмотря на предварительно сдержанные прогнозы отраслевой науки по подходам красной рыбы на Дальнем Востоке (общий вылов на уровне 264 тыс. тонн), Камчатский край в рабочем режиме готовит к путине производственные мощности.

В этом году вновь потребовалась выработка особых условий — для обеспечения бесперебойной работы судов и заводов, снабжения отрасли оборудованием и запчастями, организации логистики и т.д. Власти региона совместно с промышленниками приступили к оценке возможных рисков и проработке мер реагирования.

«Есть аспекты, которые вызывают озабоченность. Это в первую очередь поставка оборудования и запасных частей для заводов и судов. Будем сейчас эти моменты отрабатывать, в том числе выстраивая новые схемы импортозамещения или переключения на других поставщиков», – отметил на совещании с участием бизнеса губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

С открытием навигации на Камчатке проекты по модернизации и запуску новых производств перейдут к этапу монтажа. Объекты должны быть полностью готовы к июню, когда на полуострове стартует промышленный лов тихоокеанских лососей.

В этом году в крае будет построено и модернизировано несколько береговых перерабатывающих производств. Среди них – заводы для предприятий «Западный берег», Колхоз Октябрь, «Хангар» и цех компании «Апукинское». Проектирование, изготовление, монтаж и запуск этих объектов ведет «Дальрыбтехцентр» (Владивосток).

Как сообщил Fishnews генеральный директор производственно-инжиниринговой компании Артем Шевченко, работа идет в плотном графике. Сложившиеся условия — это очередной вызов для компаний, но в ДРТЦ прилагают все усилия для того, чтобы это не отразилось на рабочем процессе отраслевиков. Учитывая скоротечность путины и ту социальную нагрузку, которую рыбопромышленные предприятия несут в своем регионе, главная задача на сегодня — не подвести рыбаков и сдать все объекты в срок, добавил он.

«Рыбопромышленники, которые в отрасли всерьез и надолго, подтверждают свои намерения инвестициями в развитие и укрепление своих производственных мощностей. Камчатские рыбаки в этом плане — одни из самых активных инвесторов в развитие берега. Ежегодно мы реализуем по несколько проектов по переработке красной рыбы, все это собственная инициатива бизнеса, который своими силами создает реальные производства и рабочие места в отрасли. И эта работа должна вестись в любых условиях», — отметил Артем Шевченко.

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.