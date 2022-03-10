Общественный совет поставит под вопрос актуальность инвестквот

Общественный совет при Росрыболовстве в марте проведет внеочередное заседание. На повестке дня — меры поддержки рыбохозяйственного комплекса России и целесообразность дальнейшей разработки законопроекта о втором этапе инвестквот.

На заседании 3 марта члены Общественного совета при Росрыболовстве указали, что резкое изменение экономической ситуации в связи с санкциями лишает смысла дальнейшее продвижение законопроекта о втором этапе инвестиционных квот. Председатель ОС Герман Зверев высказал мнение, что точечная настройка законопроекта не спасет ситуацию, поскольку все расчеты и обоснования, изложенные в пояснительной записке, уже не имеют отношения к реальности.

По итогам обсуждения было поддержано предложение Германа Зверева и члена ОС Эдуарда Климова провести еще одно заседание Общественного совета — внеочередное — до конца марта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, члены совета планируют рассмотреть вопрос о нецелесообразности разработки изменений в закон о рыболовстве, касающихся второго этапа инвестиционных квот и аукционов на право вылова крабов и моллюсков. Кроме того, ОС обсудит меры поддержки рыбохозяйственного комплекса России.

Под сомнением не только запуск второго этапа инвестквот, но и своевременное завершение инвестпроектов первого этапа. Вице-премьер Виктория Абрамченко уже заявила, что поддержит предложение об отмене на два года штрафов для рыбаков за возможные срывы сроков по сдаче рыболовных судов и краболовов.

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