Кирилл Проскуряков: Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Постепенно процесс формирования рыбоводных участков на базовых водоемах лососевых рыбоводных заводов удалось сделать более ритмичным, рассказал руководитель профильной ассоциации Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

Ежегодно рыбоводные заводы Сахалинской области выпускают порядка 1 млрд экземпляров молоди красной рыбы. Несколько лет назад произошли достаточно серьезные законодательные изменения, и постепенно начался переход предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства водных биоресурсов, в режим товарной аквакультуры.

Этот процесс идет уже два года, рассказал в интервью Fishnews руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

Со временем отраслевой науке удалось запустить определенный алгоритм подготовки и утверждения заключений о целесообразности формирования рыбоводных участков. «В результате процесс формирования РВУ на базовых водоемах лососевых рыбоводных заводов удалось сделать более ритмичным», - отметил руководитель ассоциации.

В настоящее время процесс перехода в режим товарной аквакультуры полностью закончили десять ЛРЗ, три находятся на завершающей стадии.

«Следует отметить работу Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, которое в рамках своих полномочий старается всячески содействовать заключению договоров пользования рыбоводными участками действующими предприятиями», — подчеркнул Кирилл Проскуряков.

С 1 марта вступил в силу приказ Минсельхоза РФ от 11 июня 2021 г. № 392 «Об утверждении Методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры». В объединении рассчитывают, что нормы этого документа позволят поставить точку в процессе перехода предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства водных биоресурсов, в режим товарной аквакультуры.

«Этим документом предполагается возможность учета результатов работы предприятия в режиме искусственного воспроизводства при расчете объема объектов аквакультуры, подлежащих изъятию», — рассказал руководитель АЛРЗ.

«Мы ожидаем трудности в процессе утверждения актов выпуска по новым правилам, но рассчитываем, что для их преодоления будет достаточно разъяснений регулятора», — добавил он.

В целом вопросов, которые сейчас актуальны для лососевых рыбоводных заводов, в частности для ЛРЗ Сахалинской области, много. «Связаны они по большей части с работой в новом для нас режиме товарной аквакультуры, а также с ветеринарным сопровождением этого процесса. Однако оформим мы эти вопросы чуть позже. Пока переходим с одного этапа на другой», — резюмировал Кирилл Проскуряков.

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