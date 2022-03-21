На промысел креветки вводят ограничения

Минсельхоз установил ограничения на промысел углохвостой креветки в 2022 г. Соответствующий приказ вступит в силу с 29 марта.

Дополнительные меры по регулированию промысла углохвостой креветки в Дальневосточном бассейне на 2022 г. предусмотрены приказом Минсельхоза от 9 февраля 2022 г. № 63.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до конца текущего года вводится запрет на использование тралов при промышленной добыче углохвостой креветки в подзоне Приморье севернее 49°00' северной широты во внутренних морских водах и территориальном море РФ.

Также с 10 по 15 апреля и с 1 по 31 мая запрещается вылов этого объекта в режиме промышленного рыболовства в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20' северной широты.

Такие же меры регулирования предусматривались Министерством сельского хозяйства и на 2021 г.

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