Экологическая экспертиза в рыбалке удивила Юрия Трутнева

Требований о государственной экологической экспертизе в рыбной отрасли вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев назвал в качестве яркого примера странного административного барьера. Такие препоны надо как можно быстрее убирать, подчеркнул зампред правительства - полномочный представитель президента.

Теме административных барьеров была посвящена значительная часть совещания по вопросам рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, заявил журналистам по итогам обсуждения вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Совещание он проводил из Владивостока с видеоподключениями участников, сообщает корреспондент Fishnews.

Несмотря на поручение сокращать административные барьеры, органы исполнительной власти продолжают своеобразное соревнование: кто что-нибудь еще придумает, заявил Юрий Трутнев. Отличились контролеры с требованиями проводить государственную экологическую экспертизу в рыбной отрасли - и в рыбалке, и в аквакультуре, отметил вице-премьер - полпред.

«Много придумали таких неправильных дополнительных проверок, дополнительных форм контроля, их все надо сегодня убирать как можно быстрее», - резюмировал он.

На совещании Юрий Трутнев поручил главе Минприроды Александру Козлову взять решение вопроса с ГЭЭ на контроль.

Напомним, что тема государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли оказалась в числе наиболее острых. Требование проходить ГЭЭ - с учетом специфики промысла - ставит под угрозу работу предприятий, обращали внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока .

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