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Корма для разных видов рыбы на выставке «Золотая осень»

Аквакультуру обещают не оставить без кормов

Отечественные разработки, рецептуры и технологии позволят заместить импорт кормов практически для всех основных объектов аквакультуры, заявили в Росрыболовстве. Отмечено, что необходима тесная кооперация с бизнесом: увеличение выпуска муки и инвестиции в заводы.

Хорошее сырье для хорошей муки

Ученые оценивают потребность в муке высокого качества (содержание протеина 70-72%, золы — 17%) в объеме 30 тыс. тонн минимум, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Для выпуска такой муки должна использоваться по факту целая рыба, значительное количество маломерной рыбы или отходы — не только из костей и плавников», — подчеркнули в ведомстве.

ФАР отметило, что назрел вопрос дифференциации рыбной муки по качеству и, как вариант, разработки национального стандарта муки для рыбных кормов. «Кроме того, перспективные компоненты, которые будут активно поддерживать комбикормовую промышленность, — это протеин из насекомых, белок микробиологического синтеза, различные концентраты растительного происхождения, функциональные кормовые компоненты», — перечислили в Росрыболовстве.

Создать и опробовать

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сотрудничают с различным предприятиями-стартапами, разрабатывающими кормовые продукты. По данным ФАР, многие из этих компаний готовы выйти на рынок.

На базе ВНИРО в рамках комплексного научного проекта создается центр компетенции в области кормов и кормления объектов аквакультуры. В Росрыболовстве обратили внимание, что получены базовые рецепты для всех основных объектов аквакультуры (форели, тихоокеанских лососей, осетровых), в 2022 г. приступили к экспериментам с кормами для ракообразных.

Высокотехнологичная лаборатория и опытно-производственный участок работают в Филиале по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ). Кормовая установка позволяет делать опытные образцы как стартовых, так и продукционных кормов. Сформировано шесть региональных центров испытаний всех новых рецептов — от Дальнего Востока до Западного бассейна, рассказали в ФАР.

Планируется, что в 2022 г. Главрыбвод предоставит три лососевых рыборазводных завода для крупномасштабного эксперимента: планируется вырастить около 3 млн штук молоди тихоокеанских лососей. Ученые уверяют, что уже в этом году готовы дать промышленности рецепт, чтобы полностью заместить импорт.

«Аквакультура — драйвер развития отрасли, и, конечно, мы видим острую потребность в отечественных кормах для ее дальнейшего роста. И мы приложим все усилия, чтобы создать условия для создания рыбной кормбикормовой индустрии в нашей стране», — пообещал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

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НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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