На льготный билет для сельхозпродукции добавили денег

Правительство решило дополнительно выделить 2 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам. Таким образом предполагается поддержать и доставку рыбы.

Решение предусмотрено на 2022 г. «Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объемы таких перевозок будут увеличены на 1 млн тонн», — заявили Fishnews в пресс-службе правительства.

«В федеральном бюджете на текущий год на такие цели было предусмотрено более 2,3 млрд рублей. В новых условиях этого финансирования уже недостаточно», — отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 24 марта.

Господдержка перевозок сельхозпродукции началась в 2019 г. Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку таких грузов.

В 2021 г. правительство предусмотрело механизм стимулирования РЖД к перевозке на особых условиях продукции из минтая — с Дальнего Востока в другие регионы страны. Обсуждалась возможность расширения использования этого механизма для доставки рыбных грузов.

По данным Росрыболовства, с ноября 2021 г. одобрено заявок на перевозку продукции из минтая с Дальнего Востока на 40,2 тыс. тонн. Господдержка составила около 280 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews