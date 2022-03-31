АДМ видит новые возможности для минтая в России

На рыбном импорте в 2022 г. скажутся снижение курса рубля, ограничение поставок, удорожание рефрижераторной логистики, отметили в Ассоциации добытчиков минтая. Выпадение с рынка отдельных позиций может открыть перспективы для отечественной минтаевой продукции, считают в объединении.

«Сокращение импорта рыбопродукции по итогам 2022 года может быть таким же глубоким, как и вследствие кризиса 2014 года. Помимо девальвации рубля, мы прогнозируем как минимум 50% увеличение стоимости доставки рыбопродукции. Это обеспечит дополнительные издержки и давление на рублевый спрос. Кроме того, есть риски «сжатия» перечня поставщиков в результате решения отдельных стран-экспортеров и (или) непосредственно производителей», — полагает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Он напомнил, что экономический кризис и продовольственное эмбарго 2014 г. привели к снижению импорта рыбы в Россию почти вполовину. Так, в 2015 г. на российские прилавки было поставлено 472 тыс. тонн импортной рыбопродукции стоимостью 1,36 млрд долларов, что на 53% ниже по стоимости и 47% по объему, чем в 2013 г., рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Тогда же произошли качественные изменения структуры импорта: замещение более дорогих видов более доступными.

Вместе с тем ограничение импорта открыло новые возможности для российских рыбопромышленников, которые смогли нарастить объемы поставок на внутренний рынок и заняться развитием аквакультуры, обратили внимание в отраслевом объединении.

«Считаем, что текущая ситуация также создает новые возможности для российских рыбаков. Одна из них — это импортозамещение продукции, которая по своим потребительским свойствам и цене близка с российской продукцией. В качестве наиболее перспективного направления можно выделить сегмент мороженого рыбного филе и мороженой белой рыбы», — отметил президент АДМ.

По данным объединения, в 2021 г. на российский рынок было импортировано более 26,2 тыс. тонн мороженого филе белой рыбы (пангасиус, тилапия, мерлуза) и 34,5 тыс. тонн филе из других видов рыбы.

«Российские производители последние годы демонстрируют рост по выпуску филе и фарша преимущественно из белых видов рыбы (минтай, треска, пикша). Эта продукция потенциально сможет заместить часть спроса», — уверен Алексей Буглак.

При этом он подчеркнул, что ограничивающим фактором может стать цена продукции. Дело в том, что на российский рынок преимущественно импортируется недорогое филе пангасиуса (средняя стоимость импорта 1,74 доллара за килограмм), филе мерлузы (2,67 доллара) и тилапии (3,32 доллара), привели цифры в ассоциации. По мнению Алексея Буглака, конкуренцию этим позициям могло бы составить филе минтая. Отдельно отраслевое объединение выделило поставки 21 тыс. тонн мороженой мерлузы (хека). При средней цене импорта в 1,72 доллара за килограмм за эту нишу мог бы побороться мороженый минтай и, возможно, тихоокеанская треска, считают в АДМ.

Обеспечение внутреннего рынка остается ключевой задачей для отрасли, отметил глава ассоциации. По оценкам АДМ, при среднегодовой емкости российского рынка в 125–130 тыс. тонн продукции из минтая в 2021 г. поставки на внутренний рынок достигли рекордного уровня — 250 тыс. тонн минтаевой продукции. В пересчете на сырец потребление минтая в России в прошлом году выросло до 3,4 кг на человека — это больше, чем в среднем в Евросоюзе или в США. Доля минтая в «рыбной корзине» россиян составляет 15%.

Минтай остается главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном вылове — 35%. В 2021 г. общий объем производства филе, фарша, сурими из минтая в России достиг рекордных 150 тыс. тонн, сообщили в АДМ. В объединении полагают, что тренд на выпуск продукции глубокой переработки в России в ближайшие годы будет только усиливаться. Этому будет способствовать введение в строй новых судов и заводов, построенных в рамках первого этапа инвестиционных квот, и масштабное переоборудование действующего флота.

По оценкам ассоциации, с начала 2022 г. суммарный выпуск филе, фарша и сурими из минтая вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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