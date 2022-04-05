Свежий номер журнала Fishnews: с вызовами проще справляться вместе

Одной из ключевых тем нового выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства» стали задачи, которые решает Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Когда рыбная отрасль столкнулась с перестройкой под условия пандемии, ассоциации Дальневосточного региона консолидировали усилия для оперативного решения возникающих проблем.

Теперь, когда экономика работает в условиях санкций, Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решает новые задачи. В чем плюсы такого сотрудничества, руководители объединений рассказали в статье для «Fishnews — Новости рыболовства».

Минпромторг недавно сообщил о решении отложить начало эксперимента по цифровой маркировке рыбных товаров на 2023 г. Не торопиться с нововведениями — логичное и важное решение, считают в Рыбном союзе. Вопросам, которые возникают при введении цифрового маркирования, посвящен материал «Не до маркировки».

Банковский сектор — важнейший участник инвестиционных процессов в отрасли. В условиях санкций государство изменило валютное регулирование, выросла ключевая ставка. Какие инструменты для привлечения средств предусмотрены в этих условиях, рассказал руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

Важная тема — доставка рыбы для потребителя. Насколько это непростая и требующая высокого профессионализма задача, в интервью Fishnews поделилась директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья Александровская. «Да, наши требования к качеству очень высокие. Иногда даже завышенные. Но это оправданная необходимость: мы работаем с лучшим продуктом и таким его должен увидеть потребитель в любой точке страны», — отметила она.

Отрасль продолжает работу. Какие решения готовы предложить производители оборудования, орудий лова и предприятия других сфер, обеспечивающих промысел и переработку, на страницах «Fishnews — Новости рыболовства» рассказывают компании Sifang, «Владснаб», «КейЭнДжи Кемикал», проектно-экспертного холдинга DEGA, RMPG, «Фишеринг Сервис».

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