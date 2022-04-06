Без обновления правил предприятия рискуют стать нарушителями

Добытчики Сахалинской области ждут выхода изменений бассейновых правил рыболовства: пока для пользователей остается угроза наказания в связи с освоением креветки, ежа и краба на участках для вылова анадромных рыб.

Несколько лет назад в законодательство были внесены изменения по участкам для промысла. При этом встал вопрос, как защитить права пользователей участков для добычи лососей. В итоге в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна включили запрет на добычу других видов водных биоресурсов на участках для промысла анадромных рыб в сроки их вылова.

Однако практика показала, что такая формулировка становится барьером для освоения в этих акваториях травяной креветки, серого ежа и колючего краба, рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Поправки, призванные обеспечить возможности для промысла, уже получили поддержку профессионального сообщества, но правила рыболовства до сих не вышли. Добытчики морского ежа на Курилах уже столкнулись с тем, что их могут признать нарушителями законодательства, отметил Максим Козлов.

«Нельзя допускать остановки промысла, тем более в такой непростой период. Поэтому мы рассчитываем на скорейшие обновление правил рыболовства», — подчеркнул руководитель АРСО.

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