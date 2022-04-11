ДВНПС предложил разобраться с формулировкой правил промысла

Специалисты вернутся к обсуждению формулировки правил рыболовства по добыче водных биоресурсов на участках для вылова лососей. Вопрос, как обеспечить освоение на акваториях ежа, креветки и краба, был поднят на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Сейчас готовятся к выходу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Однако пока шел процесс выпуска обновленных правил, появился еще ряд поправок — их и обсуждали члены ДВНПС 8 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Одна из тем: как быть с обеспечением добычи в Сахалинской области травяной креветки, колючего краба и серого морского ежа. После введения запрета на спецпромысел других видов водных биоресурсов на рыболовных участках для добычи анадромных видов рыб (исключение сделано для пользователей РЛУ), стало непонятно, как осваивать эти объекты.

Ранее ученый совет ВНИРО одобрил формулировку, позволяющую добывать около устьев нерестовых лососевых рек во время хода тихоокеанских лососей травяную креветку и колючего краба. Однако, как сообщил на заседании научно-промыслового совета руководитель отдела Тихоокеанского филиала ВНИРО Егор Захаров, решение биологической секции было предложено отозвать и вернуться к действующей редакции подпункта «б» пункта 29.1 — как раз со ссылкой на запрет спецпромысла другими пользователями на участках для добычи анадромных.

Однако участники заседания обратили внимание на необходимость еще раз вернуться к обсуждению изменений. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что в список разрешенных объектов нужно добавить не только травяную креветку, колючего краба, но и серого морского ежа.

Дальневосточный научно-промысловый совет решил, что нужно дополнительно проработать формулировку подпункта «б» пункта 29.1 правил.

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