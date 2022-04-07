Российская рыба пока огибает санкции ЕС и Великобритании

Ряд источников в Европе считает, что запрет на импорт российских уловов в ЕС коснется икры и некоторых видов ракообразных, но не затронет белую рыбу. Лондон также пока откладывает введение заградительных 35% пошлин на ввоз этого продукта из РФ.

Президент Европейской ассоциации переработчиков рыбы (AIPCE) Гус Пастур заявил, что «в настоящий момент главные виды белой рыбы не подпадают под запрет на импорт». Однако «икра и некоторые виды ракообразных [в списках] есть», цитирует главу отраслевого объединения портал IntraFish.

Аналогичную точку зрения высказал и управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии и оптовой торговли рыбой (BV Fisch) Маттиас Келлер: «Насколько мы знаем, рыба не затронута [санкциями]». «Похоже, что в списке есть все виды ракообразных из группы 0306 [товарной номенклатуры], а также икра и ее заменители… однако в настоящий момент страны-члены продолжают переговоры. Никакого окончательного решения члены ЕС пока не приняли».

Сама Еврокомиссия не сможет предоставить более подробную информацию о рыбе и морепродуктах, подпадающих под запрет, пока пакет санкций не будет принят странами-членами и опубликован в официальном издании, отметили представители ЕК.

Тем временем Лондон, похоже, решил пока не вводить анонсированные ограничения на импорт белой рыбы из России, пишет Politico. По его информации, причиной задержки стали опасения по поводу значительного влияния на рыбохозяйственный сектор страны.

Российская белая рыба вошла в список товаров, на которые правительство Великобритании было намерено наложить заградительную пошлину в 35%, сообщает корреспондент Fishnews. Однако позже стало известно: введение ограничений было отложено пока правительство «улаживает некоторые технические вопросы», оставаясь при этом «полностью приверженным им [санкциям]», а предположение о том, что планы по введению запрета отменены, является «абсолютно неверным».

По данным отраслевого вневедомственного государственного органа Seafish, примерно 30% белой рыбы поступает в Великобританию из России. После обнародования решения о повышении пошлины на импорт этого продукта представители рыбопереработки и многочисленных предприятий общепита, специализирующихся на традиционной закуске — рыбе с картофелем фри (Fish and Chips) — заявили об опасениях подрыва их бизнеса.

Великобритания объявила о санкциях против российской белой рыбы еще 15 марта. Однако в отличие от других товарных позиций (зерна, цемента и удобрений), повышение пошлины на импорт рыбы до сих пор не произошло, хотя было намечено на 24 марта, отмечает Politico.

В Министерстве по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявили, что 35% пошлину на ввоз белой рыбы из России введут при условии дальнейшей работы над последствиями для отрасли. В связи с этим будет продолжен диалог с Seafish, Национальной федерацией производителей рыбы и другими представителями отрасли.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews