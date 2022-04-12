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Цистерны с топливом для бункеровки

Для бункеровки рыбацкого флота проработают послабления

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минтрансу изучить возможность осуществления морских бункеровок без лицензии. Предполагается, что это позволит использовать для снабжения топливом рефрижераторные и перерабатывающие суда.

Поручение дано после обращения к полпреду президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова. Копия письма имеется в распоряжении Fishnews.

Руководитель объединения обратил внимание, что антироссийские санкции могут повлечь проблемы с обеспечением топливом в море промыслового флота РФ. В настоящее время за пределами российских вод бункеровка осуществляется иностранными компаниями, значительное количество танкеров также контролируется иностранцами, сказано в письме.

«Сегодня российский бункерный рынок по ряду причин значительно уступает зарубежному. Это стало причиной значительного сокращения реализации судового топлива российскими бункеровочными организациями судовладельцам. На Дальнем Востоке объем продаж бункерного топлива в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 48% (с 4,6 млн тонн в 2019 году до 2,4 млн тонн в 2020 году). Это сокращение продолжилось и в 2021 году. Объем продаж судового топлива на Дальнем Востоке в 2021 году составил 1,94 млн тонн, что меньше по сравнению с 2019 годом почти в 2,4 раза», — говорится в обращении.

Одной из причин сложившейся ситуации Георгий Мартынов назвал нехватку специализированного флота: в 2020 г. в России было зарегистрировано 218 судов-бункеровщиков со средним возрастом 34 года. При этом за последние 10 лет для российских компаний был построен лишь один бункеровочный танкер и еще несколько приобретены за рубежом на вторничном рынке.

В качестве альтернативы можно использовать транспортно-рефрижераторные и приемо-перерабатывающие суда, обратили внимание в АРПП. «Например, транспортные рефрижераторы «Кристалл-2» технически могут доставлять в район промысла до 3000 тонн товарного топлива и бункеровать рыбопромысловые суда во время выгрузки продукции. Назначение по подпитке рыбопромысловых судов топливом заложено в проектах ряда типов транспортно-рефрижераторных судов и ранее успешно реализовывалось», — подчеркнул глава ассоциации.

Георгий Мартынов обратил внимание, что в настоящее время использование таких судов для бункеровок невозможно из-за необходимости получения лицензий на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам. В то же время на железной дороге такой вид деятельности не лицензируется, отмечено в письме.

«Учитывая, что морская перевозка топлива менее подвержена опасности по сравнению с железнодорожной перевозкой, целесообразно применить аналогичную меру и к судам, осуществляющих бункеровку рыбопромысловых судов топливом», — говорится в письме.

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