Юрий Трутнев дал поручения в рыбной отрасли

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам мартовского совещания дал ряд поручений по вопросам рыбной отрасли. Это задачи в сфере реализации инвестиционных проектов, снятия избыточных административных барьеров, обеспечения работы рыбаков.

Одной из ключевых тем совещания, напомним, стала реализация проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот. По итогам встречи вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО поручил Минсельхозу, Росрыболовству, Минпромторгу, Минвостокразвития и Минфину до 25 апреля представить в правительство предложения по поддержке строительства флота в рамках первого раунда. Речь идет в том числе о субсидировании процентной ставки, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхоз ранее уже предложил проект постановления об увеличении на два года предельных сроков строительства объектов под инвестиционные квоты — чтобы предприятия не были наказаны за нарушение графиков.

Министерствам и ведомствам также поручено представить предложения по поставкам продукции российских рыбаков на внутренний рынок, недопущению роста цен для конечного потребителя, а также по альтернативным рынкам для экспорта.

Нашел отражение и вопрос доставки рыбных товаров. Минтранс, Минвостокразвития вместе с банками и ВЭБ.РФ должны представить в правительство предложения по господдержке системообразующих предприятий транспортного комплекса, обеспечивающих перевозку рыбопродукции с Дальнего Востока. Такие меры стимулирования должны быть направлены на выполнение программ сохранения, обновления и увеличения парка спецтранспорта.

В части борьбы с административными барьерами Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росприроднадзору разобраться с государственной экологической экспертизой в рыболовстве. Требование проходить ГЭЭ — с учетом специфики промысла — ставит под угрозу работу добывающих предприятий, отмечали в бизнес-сообществе.

Также ведомства должны подготовить предложения по отмене процедуры государственной экологической экспертизы в отношении объектов производства аквакультуры.

Министерство транспорта получило поручение совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать возможность доставки топлива судами без лицензии. При этом такой флот должен иметь необходимые технические возможности. По этой теме к вице-премьеру — полпреду обратилась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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