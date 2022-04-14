Рыбакам дали ответ по валютной выручке

Отраслевой департамент Минсельхоза ответил на обращение Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья по вопросам использования валютной выручки для оплаты эксплуатационных расходов рыбаков.

При введении новых мер валютного регулирования перед рыбаками встал вопрос, как продолжать работу — обеспечить обслуживание и снабжение флота и при этом выполнять требование о продаже валютной выручки. Эта тема стала одной из важнейших, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Объединение поднимало проблему на разных площадках, в том числе направило обращение в правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос урегулирован указом президента от 18 марта 2022 г. № 126, сообщили в ответ на письмо АРПП в департаменте Минсельхоза, отвечающем за рыбную отрасль. Согласно указу, правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может выдавать разрешение на отклонение резидентами от обязательного размера по продаже валютной выручки в 80%.

«Кроме того, по информации Банка России, резиденты, осуществляющие рыбный промысел за пределами территории Российской Федерации, вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из договоров с нерезидентами, в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 19 федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», — говорится в ответе департамента.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья выступила за решение и других вопросов, важных для работы отрасли в новых условиях, — например, с бункеровкой, снятием избыточных административных барьеров, подчеркнул Георгий Мартынов.

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