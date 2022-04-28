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За этот год планируется поднять 68 затонувших судов в различных регионах Дальнего Востока

Минприроды проследит за утилизацией подводного флота

За текущий год планируется поднять 68 затонувших судов в различных регионах Дальнего Востока. Для достижения намеченного результата эту работу должно координировать Минприроды, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко обсудила с ведомствами реализацию федерального проекта «Генеральная уборка». Планируется, что он позволит в том числе поднять сотни затопленных кораблей, которые мешают судоходству и вредят экологии.

«Подготовительный этап проекта стартовал в прошлом году, уже сегодня генеральная уборка страны выходит на полную мощность. В этом году предстоит ликвидировать первую сотню объектов накопленного экологического вреда», — отметила вице-премьер. Она напомнила, что проект рассчитан до 2030 г. На первом этапе — до конца 2024 г. — правительство выделяет на «Генеральную уборку» 20 млрд рублей.

«К этому времени будут ликвидированы объекты, а также запущен механизм предотвращения появления новых объектов накопленного вреда. Собственник больше не сможет бросать свои объекты, оставлять скважины и затапливать корабли. Он будет обязан ликвидировать накопленный вред до вывода предприятия из эксплуатации. Таким образом, брошенные опасные производства, свалки, бесхозяйные скважины просто не будут появляться», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Представители Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Роснедр и Росморречфлота доложили о ходе реализации проекта. Так, в этом году предстоит поднять 68 затопленных судов: 25 в Камчатском крае, 20 в Сахалинской области, девять в Магаданской области, восемь в Хабаровском крае и шесть в Приморье.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что Минприроды необходимо координировать работу регионов по подъему кораблей для достижения результатов по итогам 2022 г.

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