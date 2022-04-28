Сергей Рябченко: Решения по лососевой путине нужно принимать совместно

Дополнительные ограничения по промыслу лососей на Амуре в 2022 г. принимают без оглядки на мнение рыбопромышленников, считает президент АПРОХК Сергей Рябченко. Он призвал заинтересованные стороны выработать консенсусное решение.

Тему предстоящего промысла на Амуре подняли в Совете Федерации на совещании о подготовке к лососевой путине. Мероприятие провела член профильного комитета СФ Людмила Талабаева.

«В соседних регионах — на Камчатке, Сахалине — региональные стратегии промысла лососей обсуждаются на рыбохозяйственных советах совместно с правительствами этих субъектов Федерации. По результатам обсуждения формируется определенное общее мнение, на основании которого вырабатывается окончательный вариант стратегии. К сожалению, у нас в Хабаровском крае нет рыбохозяйственного совета и нет такой схемы обсуждения», — отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Он напомнил, что в регионе в связи с прогнозируемыми очень низкими подходами лососей наука выработала стратегию промысла с рядом серьезных ограничений. «Это была нормальная, рабочая стратегия, и мы в целом с ней согласились. Однако в феврале без предварительного обсуждения с нами было принято решение о введении дополнительного, по моему мнению, абсурдного, ограничения в виде закрытия для промысла Амурского лимана. Затем на заседании ДВНПС были озвучены дополнительные ограничения: от Николаевска до Амгуни запрещен вылов плавными сетями», — рассказал Сергей Рябченко.

Глава отраслевой ассоциации обратил внимание на необходимость вырабатывать решения по предстоящей путине совместно — с участием правительства Хабаровского края, бизнес-сообщества и представителей коренного населения. Он попросил отразить в итоговом документе совещания необходимость повторного рассмотрения стратегии по снятию избыточных мер регулирования промысла осенней кеты в Амурском лимане.

Людмила Талабаева предложила участвовавшему во встрече заместителю главы Росрыболовства Василию Соколову организовать такое обсуждение. «Необходимо прийти к какому-то общему знаменателю, потому что ситуация с путиной в Хабаровском краетревожит», — подчеркнула сенатор.

Фотографии предоставлены пресс-службой Совета Федерации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews