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По итогам заседания правкомиссии даны поручения по поддержке предприятий, строящих промысловые суда на российских верфях

Для инвесторов проработают меры поддержки

По итогам заседания отраслевой правкомиссии вице-премьер Виктория Абрамченко дала ведомствам ряд поручений, направленных на поддержку заказчиков промыслового флота на российских верфях.

На апрельском заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса рассматривалась работа отрасли в условиях санкций.

По итогам встречи даны поручения в том числе по поддержке предприятий, строящих промысловые суда на российских верфях. Зампред правительства Виктория Абрамченко поставила такие задачи Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству, сообщили Fishnews в аппарате вице-премьера. В работе должны принять участие другие заинтересованные федеральные ведомства и отраслевые объединения.

По итогам в кабмин должны быть предоставлены согласованные предложения по нескольким направлениям:

- о продлении срока погашения кредитов, предоставленных на постройку флота в рамках реализации механизма инвестиционных квот,

- об изменении условий банковской гарантии с учетом планируемого продления сроков строительства судов на два года,

- о предоставлении в рамках действующих механизмов льготных кредитов на реализацию инвестпроектов по постройке флота.

Содействие инвесторам — необходимый шаг, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий. Как сообщил Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев, на заседании правкомиссии он высказал предложения по поддержке участников первого этапа квот под инвестиции при обслуживании ими кредитных договоров, в случае если условия таких договоров меняются из-за несоблюдения сроков строительства промысловых судов.

«К 2025 году для рыбопромышленных предприятий должно быть построено 105 рыбопромысловых судов (в том числе 41 судно-краболов) в рамках программы инвестиционных квот. К февралю 2022 года построено 8 судов, 33 судна находится на различных стадиях постройки, строительство остальных судов не началось. В условиях санкций предприятия столкнулись с немотивированным отказом иностранных поставщиков от поставки заказанного и частично оплаченного оборудования, что ведет к неизбежной длительной задержке и удорожанию строительства судов. При этом общая долговая нагрузка на предприятия отрасли уже превышает 450 млрд рублей, более 50% из которых приходится на предприятия, которые строят рыбопромысловые суда по программе инвестквот», — прокомментировал Герман Зверев.

В течение всего периода задержки строительства судов предприятия будут вынуждены выполнять свои финансовые обязательства перед банками, поэтому ВАРПЭ предложила принять точечные меры поддержки таких инвесторов. В частности, снизить ставки по кредитам с плавающей ставкой до уровня, применявшегося до установления ключевой ставки в 20%, установить моратории до 31 декабря 2023 г. на изменение ковенантов по инвесткредитам и на возврат основного долга и уплату процентов по кредитам на строительство судов рыбопромыслового флота по контрактам, исполнение которых верфи будут вынуждены приостановить в результате действия санкций.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предложила и другие меры по поддержке отрасли.

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