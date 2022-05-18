Юрий Трутнев дал поручение по ветсанэкспертизе

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать возможность снижения требований техрегламентов для ветеринарно-санитарной экспертизы уловов, направляемых на перерабатывающие предприятия.

В рамках рабочей поездки в Камчатский край заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев встретился с руководителями крупных региональных компаний. Был озвучен и вопрос о ветсанэкспертизе. В нынешних санкционных условиях «надо убрать лишние внутренние административные барьеры, лишние препятствия», подчеркнул вице-премьер — полпред. По итогам встречи он поставил ряд задач.

«Минэкономразвития России и Минсельхозу России поручено проработать возможность снижения требований технических регламентов для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы уловов водных биоресурсов, направляемых на рыбоперерабатывающие предприятия, суда, поскольку далее также проводится ветеринарно-санитарная экспертиза уже готовой продукции», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции вступили в силу с марта. На предприятиях сразу заявили о серьезных вопросах по возможности исполнения требований. Компании отмечают, что проблема стала особенно острой в преддверии лососевой путины.

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