Регионы рассчитывают на снятие вопросов по ветсанэкспертизе

К началу лососевой путины нужно обязательно снять все вопросы по ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы, отмечают в агентстве по рыболовству Сахалинской области. У предприятий должна быть возможность спокойно продолжать работу, подчеркнул руководитель ведомства Иван Радченко.

В регионах рассчитывают на скорейшее разрешение вопросов по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. На предприятиях сразу заявили о серьезных вопросах по возможности исполнения требований. Возникло непонимание, на какой стадии проводить процедуру ВСЭ, рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовства Сахалинской области Иван Радченко.

Министерство сельского хозяйства РФ, выпустившее приказ об экспертизе, в феврале провело совещание, подготовило разъяснения: часть вопросов была снята, но часть — осталась. В конце апреля состоялась новая встреча. Но риски сохраняются. «Ждем, что к началу путины все вопросы будут урегулированы и предприятия смогут спокойно осуществлять вылов и обеспечивать страну качественной и безопасной рыбной продукцией», — подчеркнул Иван Радченко.

На риски для организации лососевого промысла в связи с исполнимостью правил ветеринарно-санитарной экспертизы обращали внимание и в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Отраслевое сообщество предупреждало о возможных проблемах еще на стадии подготовки приказа.

В этом году в Сахалинской области прогнозируется вылов 121 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это второй объем по Дальнему Востоку.

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