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Сокращения сроков оформления сертификатов происхождения ждут поставщики живого краба. Фото предоставлено ГК «Антей»

Поставщики краба предлагают обсудить временные рамки

Минсельхоз представил проекты приказов о сокращении предельных сроков оформления сертификатов происхождения для поставок уловов в страны АТР. Такое решение необходимо для отрасли, но важно еще раз обдумать конкретные временные рамки, считают в ассоциациях.

Сертификаты, подтверждающие законность происхождения уловов, используются при экспорте в Южную Корею, Китай, Японию, предусмотрены такие документы и для Северной Кореи. Механизм сертификации страны ввели для повышения прозрачности поставок.

Вопросы у предприятий возникли к предельным срокам для оформления сертификатов, предусмотренным в приказах Минсельхоза РФ. Длительное получение документов ранее побудило бизнес-сообщество обратиться к руководству отрасли.

Министерство представило проекты изменений порядков оформления сертификатов: предельный срок рассмотрения заявлений на выдачу предлагается сократить с 15 календарных дней до 5 рабочих дней со дня получения документов на бумажном носителе и 3 рабочих дней в случае поступления обращения в электронной форме в виде электронного документа с квалифицированной электронной подписью. Такие проекты приказов на момент подготовки материала были опубликованы по поставкам в Японию, Китай и КНДР.

Сужение временных рамок очень важно для отрасли, но предложенные максимальные сроки все равно слишком велики, считают в ассоциациях. Тема актуальна для предприятий, занимающихся поставками живого краба.

«Считаем, что предложение Минсельхоза об ускорении процедуры верное, но срок в 3 рабочих дня не устраняет полностью проблему ухудшения качества и частичной гибели живого товара при его длительном хранении», — заявил Fishnews президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Он сообщил, что объединение ранее направляло в Минсельхоз предложение установить для оформления сертификата срок не более 1 рабочего дня. Такая возможность подтверждается сложившейся до 2022 г. практикой оформления и выдачи сертификатов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от заявителей необходимых документов, отметил руководитель АСРФ.

Практика работы территориальных управлений Росрыболовства показала, что сертификат возможно оформлять не позднее чем на следующий день после подачи заявления или даже день в день, солидарен с коллегами президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Для оформления сертификата заявитель предоставляет в терорганы Росрыболовства всю необходимую информацию и документы. В свою очередь, регулятор обладает всеми данными для оперативной проверки сведений, представленных заявителем. По большому счету речь идет о сверке данных по вылову, обратил внимание руководитель АДК. Оперативность выдачи сертификатов особенно важна для поставок морепродуктов через сухопутные пункты пропуска, отметил он.

Задержки в оформлении и выдаче сертификатов — риск существенных убытков из-за порчи или гибели товара и в результате — потери бюджетных поступлений от бизнеса, предупреждают в АСРФ.

«Учитывая важность вопроса для экономики отрасли и регионов, считаем важным обсудить проекты приказов на отраслевой рабочей группе по «регуляторной гильотине», так как срок оформления документов может стать административным барьером в экспорте живых водных биоресурсов», — предлагает Алексей Осинцев.

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