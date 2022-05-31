Предприятия хотят ясности с регулированием на лососевую путину

Задержки с выходом приказов Минсельхоза, устанавливающих ограничения по добыче лососей, остаются серьезной проблемой. Без ясного регулирования предприятиям сложно готовиться к путине.

Проблемный для организации промысла лососей вопрос отраслевые объединения подняли на конференции Fishnews Online. В ряде районов «красная» путина стартует уже в июне. Всего, по оценкам специалистов, в этом году рыбаки смогут освоить более 300 тыс. тонн лососей.

«Нас очень беспокоит ситуация с приказами по ограничениям на лососевую путину», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На момент подготовки материала приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий меры регулирования добычи лососей на 2022 г., еще не вышел. Ограничения долго и непросто обсуждаются с бизнес-сообществом, но когда нет официального решения, непонятно, как готовиться к промыслу. Негативный опыт с задержками выпуска приказа уже был в прошлом.

О важности своевременного выхода федеральных приказов о дополнительных ограничениях на путину Fishnewsзаявил и руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. «Наука еще в апреле рекомендовала ввести ограничения длины центрального крыла ставных неводов в ряде промысловых районов для сохранения ресурса. Однако до сих пор нормативно это решение не закреплено», — обратил внимание глава областного ведомства. Это одна из проблем при организации промысла, отметил он.

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