Для доставки минтая призывают найти средства

Отраслевые ассоциации заявили о необходимости продолжить оказание господдержки для перевозок минтая внутри страны. Минсельхоз сообщил, что прорабатывает вопрос о возобновлении приема реестров с заявками.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратился к зампреду правительства Виктории Абрамченко с просьбой о дополнительном финансировании перевозки рыбы по железной дороге на льготных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе объединения.

На сайте Минсельхоза сообщается, что согласование заявок на перевозку грузов приостановлено. Отмечено, что такое решение принято в связи с «прогнозируемым исчерпанием лимитов средств федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа».

По оценкам ВАРПЭ, потребность в средствах для продолжения поддержки составляет 500 млн рублей.

Глава ассоциации обратил внимание, что субсидии позволят сохранить среднедушевое потребление рыбы на уровне прошлого года, несмотря на снижение импорта. По данным ассоциации, с января по май льгота обеспечила перевозку 70 тыс. тонн продукции из минтая и дополнительные средства позволят удвоить этот объем до конца года.

По оценкам Ассоциации добытчиков минтая, поставки минтая на внутренний рынок за четыре месяца 2022 г. увеличились почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 167 тыс. тонн.

Субсидия позволит еще больше увеличить объем поставок, считает президент АДМ Алексей Буглак. Это серьезно повлияет на ситуацию на внутреннем рынке, так как доля доставки в цене на минтай весьма существенна, отметил он, добавив, что ассоциация выступает за увеличение финансирования субсидирования перевозок.

В пресс-службе Минсельхоза Fishnews сообщили, что ведомство прорабатывает вопрос о возобновлении приема реестров с заявками на предоставление льготного железнодорожного тарифа, в том числе на перевозку минтая и филе минтая с Дальнего Востока.

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