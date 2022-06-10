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Соглашение подписали руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и министр экономики и коммерции Киргизии Данияр АМАНГЕЛЬДИЕВ. Фото пресс-службы ФАР

Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в рыбной отрасли

Правительство РФ и кабинет министров Киргизии заключили соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Стороны намерены теснее взаимодействовать в восстановлении запасов, торговле рыбой, подготовке кадров, развитии технологий.

На полях девятой российско-киргизской межрегиональной конференции в Екатеринбурге соглашение о сотрудничестве подписали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев. Документ сразу вступил в силу, для его реализации создается смешанная комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

«Площадь водных объектов республики не такая большая, около 4,5% от всей территории, тем важнее сохранить аборигенные виды крупнейшего озера республики — Иссык-Куль, такие как иссыккульский чебачок, осман. Конечно, речь идет о мерах по воспроизводству популяций и о борьбе с нелегальным промыслом. Мы столкнулись с похожей ситуацией на нашем уникальном озере Байкал, когда его символ и ценный обитатель — байкальский омуль — практически был истреблен. Комплекс мер, который мы предприняли по восстановлению его популяции, уже дает результат. В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со следующего года, возможно, разрешим вылов для КМНС и промышленный вылов, — рассказал Илья Шестаков. — Поэтому мы готовы делиться опытом в области восстановлению запасов».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в рамках соглашения стороны планируют развивать взаимодействие по линии искусственного воспроизводства. В том числе в области научного обеспечения по подготовке биотехнологий для восстановления депрессивных запасов аборигенных видов.

Руководитель ведомства также обратил внимание: горные реки и озера Киргизии обладают большим потенциалом для разведения форели, зарыбления сиговыми, что повлечет развитие рекреационного, любительского и спортивного рыболовства, и, как следствие, увеличение туристического потока.

Это, несомненно, даст значительный экономический эффект, считают в Росрыболовстве. В рыбоводных хозяйствах Чуйской долины последние несколько лет занимаются выращиванием осетровых (сибирского осетра, шипа), но есть потребность в совершенствовании технологической цепочки производства и повышении рентабельности хозяйств.

«Очевидно, что товарная аквакультура — наиболее перспективное направление для Киргизии при расширении местного спроса и доступа на внешние рынки. В России высокий спрос на форель и все виды лососевых. Сегмент лососеводства в нашей стране растет, как и производство аквакультуры в целом. Это общемировой тренд. На фоне перераспределения товарных потоков в условиях санкций мы открыты к тому, чтобы Киргизия поставляла в Россию форель и другие виды лососевых», — заявил Илья Шестаков.

В рыбохозяйственном комплексе Киргизии все еще представлены кадры с советской подготовкой, которые учились и в России. При этом есть дефицит молодых специалистов, в том числе среднего специального образования, подчеркнули в ведомстве.

«Считаю важным уделить особое внимание, и в рамках соглашения это обозначено, подготовке квалифицированных кадров для рыбной отрасли и аквакультуры. В настоящее время студенты из Киргизии уже проходят обучение в нашем Калининградском государственном техническом университете. Считаем, что есть возможность расширить эту программу», — отметил Илья Шестаков.

Согласно тексту документа, Россия и Киргизия развивают сотрудничество по ряду направлений: обмен информацией и документацией по вопросам рыбного хозяйства; организация и проведение двусторонних совещаний, семинаров, консультаций, тематических занятий и выставок; научно-техническое сотрудничество в отрасли, сообщили в ФАР. Также, по его информации, стороны договорились заниматься подготовкой кадров и повышением их квалификации, направлять специалистов для обмена опытом; взаимодействовать в развитии аквакультуры; готовить и реализовывать совместные проекты; развивать технологии для вылова, переработки и сопутствующих производств.

Кроме того, две страны намерены совместно изучать и одобрять инвестиционные проекты и содействовать привлечению инвестиций для реконструкции старых и строительства новых предприятий.

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