Георгий Мартынов: Стратегический для отрасли вопрос остается в центре нашего внимания

Представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья продолжат высказывать свою позицию по резонансному для отрасли законопроекту об изменении порядка распределения квот, подчеркнул президент АРПП Георгий Мартынов.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья с самого начала активно заявляла о своей позиции по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционах — как по самой концепции изменений, так и по предлагаемым формулировкам, обратил внимание руководитель объединения. «В частности, мы поднимали вопрос о рисках, возникающих в связи с выставлением на аукционы долей квот добычи моллюсков и других водных беспозвоночных», — напомнил Георгий Мартынов.

«Сейчас законопроект по квотам — самая важная для отрасли тема, об этом говорят и наши коллеги по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока», — отметил он. Общественный совет при Росрыболовстве, в состав которого входит Георгий Мартынов, планирует обсудить последствия изменений на специальном внеочередном заседании 20 июня.

«Проект федерального закона сейчас рассматривается на краевом уровнем — также планируем принять в этом процессе участие. Это очень важный вопрос для приморских регионов», — подчеркнул президент АРПП.

Он добавил, что ассоциация внимательно следит и за тем, как реализуется первый этап программы инвестквот — и в плане судостроения, и в плане береговой переработки.

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