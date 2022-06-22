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Предстоящие Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий обсудили на конференции Fishnews Online

Большая программа: что готовят форум и выставка в Питере

Перестройка рынков и изменение экономических связей вызвали рост интереса к Международному рыбопромышленному форуму и выставке в Санкт-Петербурге, рассказал руководитель выставочного оператора Иван Фетисов на встрече с руководителями ассоциаций отрасли.

В этом году на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий ожидается 12 тыс. человек. У главной российской отраслевой площадки — юбилей, и организаторы обещают интересную для бизнеса программу.

Основной акцент делается на практическом результате для предприятий — этот подход остается неизменным, подчеркнул генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов на конференции Fishnews Online.

Форум и выставка будут принимать гостей и участников с 21 по 23 сентября в «Экспофоруме». Под работу отводится два павильона. В одном будут сосредоточены экспозиции рыбодобывающих компаний, переработчиков, дистрибьюторов, предприятий аквакультуры. В другом — представлены стенды производителей оборудования, верфей и перевозчиков, обеспечивающих своими товарами и услугами рыбную промышленность.

«Мы постарались усилить на выставке направления, по которым сейчас складывается непростая ситуация», — подчеркнул Иван Фетисов. Так, организаторы детально изучают, каким образом обеспечить коммуникации между рыбопромышленными компаниями, верфями и поставщиками оборудования, комплектующих. По судостроению запланирован большой круглый стол 22 сентября.

Очень большой раздел будет посвящен логистике. «В форуме и выставке участвуют все структуры, которые задействованы в поставках, перевозке и правильном хранении рыбной продукции», — сообщил Иван Фетисов.

«Архиважный вопрос и для Приморского края, и для отрасли в целом — это логистика», — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Речь идет и о поставках оснащения для реализации инвестиционных проектов, и о движении продукции на рынок.

Особое внимание на форуме и выставке вновь уделят аквакультуре — это интересная сфера для обмена опытом между разными странами и регионами России. В нынешних условиях выставка превратилась в своего рода антикризисную площадку, где бизнес сможет найти решения для своих вопросов, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Востребован формат «Ритейл Центра», где организуются прямые переговоры торговых сетей и производителей рыбопродукции. В нынешнем году ожидается участие более 50 ритейлеров России и других стран ЕАЭС.

Формируется список зарубежных экспонентов. В Китае сохраняются ограничения по коронавирусу, но здесь на помощь придет гибридный формат участия, рассказал Иван Фетисов. Интересные переговоры проведены с Венесуэлой, Мексикой, Индией, Вьетнамом. Ожидается участие Ирана, Турции и других стран.

Актуальную информацию по форуму и выставке можно получить на сайте https://seafoodexporussia.com/. В этом году у Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia появился и телеграм-канал: https://t.me/seafoodexporussia — здесь публикуется новости отрасли и предстоящих событий. «Мы готовы оперативно отвечать на все вопросы о предстоящих событиях», — подчеркнул Иван Фетисов.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

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  • Предстоящие Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий обсудили на конференции Fishnews Online
  • Преимущества Seafood Expo Russia отметили руководители отраслевых ассоциаций
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