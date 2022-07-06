Икра полетит по новым правилам только в следующую путину

На заседании 5 июля Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ограничении вывоза немаркированной лососевой икры с Камчатки в багаже авиапассажиров. Новые условия перевозки предлагается ввести с 1 ноября 2022 г.

Ко второму чтению к законопроекту о запуске на территории Камчатского края эксперимента по регулированию воздушных перевозок лососевой икры был предложен ряд поправок. В частности, комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал исключить статьи, касающиеся внесения изменений в Воздушный кодекс РФ, а также содержащие указания для авиакомпаний и сотрудников службы авиационной безопасности.

Кто и каким образом будет отвечать за соблюдение запрета на перевозку в багаже и ручной клади не более 10 кг красной икры на пассажира за рейс, предстоит определить правительству. Ограничения коснутся только икры, у которой отсутствует маркировка единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на нынешнюю лососевую путину, которая полным ходом идет на Дальнем Востоке, запрет не распространится — закон должен вступить в силу только с 1 ноября 2022 г.

Курирующая рыбную отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко оценила объемы вывоза с Камчатки красной икры якобы для «личного пользования» на уровне 800 тонн в год. «Весь этот контрафакт непонятного уровня качества и безопасности отправляется на стол гражданам», — указала зампред правительства в своем телеграм-канале.

По ее словам, разрешенных 10 кг икры на человека — более чем достаточно. «Поэтому граждане, которые действительно везут икру для себя или в качестве гостинца — не пострадают, — отметила Виктория Абрамченко. — А вот те, кто подвергает опасности здоровье своих будущих покупателей и провозит контрафакт под видом личного потребления — потеряют эту лазейку и соответствующие возможности».

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 6 июля.

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