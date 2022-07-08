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Во Владивостоке огласили приговоры 14 рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников. Фото пресс-службы Приморского краевого суда

Буйные браконьеры из КНДР получили приговоры

Во Владивостоке огласили приговоры 14 рыбакам из Северной Кореи, напавшим на российских пограничников. Инцидент произошел в 2019 г. при задержании браконьерского судна.

Пограничники Приморья 17 сентября 2019 г. обнаружили в российских водах два рыбопромысловых судна КНДР в сопровождении маломерных плавсредств, которые незаконно добывали кальмар. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на осмотровую группу, ранив четырех правоохранителей. Силовики в ответ открыли огонь из табельного оружия, ликвидировав на месте одного злоумышленника. Оба судна с рыбаками в итоге были задержаны.

Дело в отношении 14 корейцев рассмотрел Приморский краевой суд. Фигуранты обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти).

Двоих рыбаков, обвинявшихся по статье 317 УК РФ, оправдали. Один из них признан непричастным к совершению преступления, в действиях второго отсутствовал состав преступления, сообщили Fishnews в пресс-службе суда.

Еще двоим подсудимым определены длительные сроки реального лишения свободы — 8 и 13 лет — с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Остальные десять рыбаков также признаны виновными в совершении инкриминированных преступлений, им назначено наказание в виде реального лишения свободы. Однако с учетом времени нахождения под стражей в период следствия и судебного разбирательства их освободили из-под стражи в зале суда — в связи с полным отбыванием наказания.

Напомним, ранее Находкинский городской суд вынес приговоры трем самым буйным участникам нападения. Один из них получил 7 лет общего режима, двое других — по 4 года.

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