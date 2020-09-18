18 сентября 2020 года

Агрессивные добытчики кальмара получают «билеты» в колонию

В Приморском крае суд вынес еще один вердикт по уголовному делу о нападении иностранных моряков на сотрудников пограничной службы. Фигурант приговорен к 7 годам общего режима.

Приговор вынес Находкинский городской суд. Иностранный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

В сентябре прошлого года российские пограничники обнаружили в Японском море северокорейское промысловое судно в сопровождении маломерных плавсредств, экипаж которых незаконно добывал кальмара. Были меры по их задержанию, досмотру и доставке в порт Находка.

18 иностранных моряков вооружились подручными предметами, в том числе ножами, топорами, и напали на 11 высадившихся на судно пограничников, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил иностранного гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

По данным надзорного ведомства, ранее одного из фигурантов осудили на 4 года общего режима. Уголовные дела в отношении других нападавших находятся на рассмотрении суда. Один иностранец был убит при задержании.

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