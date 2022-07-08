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Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

«Норебо» открывает морские горизонты для школьников Заполярья

Активно строящий новые суда холдинг «Норебо», как и другие участники отрасли, столкнулся с дефицитом кадров для флота. Решать вопрос планируется буквально со школьной скамьи: профильные классы организовали в Мурманской гимназии № 6.

«Проблема кадров в рыбной отрасли одинаково актуальна для всех рыбодобывающих предприятий. Действующий плавсостав стареет, молодых специалистов практически нет, — констатирует полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев. — Пока мы справляемся за счет реструктуризации флота: строятся высокотехнологичные суда, каждое из которых может заменить два-три устаревших. Но уже понятно, что остро назрела необходимость пополнения кадрами — необходимо срочно заниматься этим вопросом».

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ

«Норебо» взял шефство над Мурманской гимназией № 6: с сентября 2022 года там начнут работу пятый и десятый «морские» классы. Уже сегодня для ребят проводится профориентация, чтобы сформировать четкое понимание, с чем может быть связана их работа, в каких условиях — и то, и другое в холдинге на высоком уровне. Классы набраны полностью, недостатка желающих нет.

«Наша задача — привить детям любовь к морю, желание работать там, — подчеркивает Владимир Григорьев. — Обучение практической части, основам морского дела, обеспечит клуб «Океан» — наследник советской детской школы моряков «Альбатрос». У него есть хорошая база, педагоги сохраняют традиции, поэтому мы рассчитываем на серьезную поддержку клуба».

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть. Ребята еще до начала учебного года активно участвуют во всех профориентационных проектах, причем не по указке, а с удовольствием. «Такой отклик дает нам уверенность в том, что надо увеличивать количество профильных классов», — делится наблюдениями представитель холдинга.

С 1 сентября 30 старших школьников начнут обучение в профильном классе. Одна половина ребят будет осваивать морское дело (подготовка механиков, штурманов), другая — естественно-технологическое направление (ориентация на специалистов для рыбоперерабатывающих производств).

Морское дело включает знакомство с судовыми специальностями, изучение конструкций судов, их эксплуатационных характеристик, навигационного оборудования, устройств связи, основ судовождения и безопасности мореплавания. Занятия будут проходить на базе детского клуба «Океан». При этом шлюпочная практика начнется уже осенью в подшефном «Норебо» лагере «Гандвиг».

Программа второго направления состоит из занятий по биохимическим дисциплинам, основам рыбоводства и предполагает знакомство с современными технологическими процессами рыбообработки.

Морское дело включает знакомство с судовыми специальностями, изучение конструкций судов, их эксплуатационных характеристик, навигационного оборудования, устройств связи, основ судовождения и безопасности мореплавания

Профильные занятия будут занимать один день в неделю, не в ущерб общеобразовательной программе. Опытные профессионалы холдинга примут активное участие в этой работе. «Им есть чем поделиться с ребятами», — подчеркивают в «Норебо».

Рассматривается и возможность курирования ребят после окончания школы. «Надеюсь, нам удастся «оживить» среднюю мореходку, обеспечить качественное среднее образование и практику на флоте. Соответственно, лучшим будет гарантирована работа в холдинге», — отмечает Владимир Григорьев.

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