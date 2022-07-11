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Руководитель Росрыболовства Василий СОКОЛОВ провел рабочее совещание по вопросам аквакультуры Дальнего Востока. Фото пресс-службы Приморского теруправления ведомства

Аквакультура ДФО нащупывает пути развития

Множество препятствий в развитии аквакультуры на Дальнем Востоке обусловлены несовершенством сложившейся нормативно-правовой базы. Животрепещущие проблемы обсудили участники рабочего совещания.

Встречу во Владивостоке провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Участие в совещании приняли представители Приморского теруправления ведомства, отраслевой науки, бизнес-сообщества, сообщает корреспондент Fishnews.

В фокусе дискуссии оказались проблемы проведения государственной экологической экспертизы, вопросы правовых оснований для проверок предприятий пограничниками, трения вокруг формирования участков в местах природных скоплений гидробионтов — объектов марикультуры.

Заповедник против мариферм

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев напомнил про нерешенную проблему с запретом деятельности мариферм, попавших в охранную зону морского заповедника. Глава ДВ СПМ проинформировал, что тема внесена в план работы Общественного совета при Росрыболовстве на второе полугодие.

«Проблема третий год не решается. По нашему мнению, необходимо дать доработать действующим предприятиям — они вложили немалые средства в свое развитие. Мы предлагаем провести согласительное совещание с Минприроды по этому вопросу», — озвучил инициативу глава отраслевого объединения.

Малькам не хватает нормативов

Начальник отдела аквакультуры Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Светлана Сидорова указала на отсутствие биотехнических нормативов для разведения лососей. Этот пробел возник после отмены приказа Росрыболовства от 8 сентября 2011 г. № 912.

«Раньше 912-й приказ полностью охватывал все требования к выращиванию молоди, начиная от инкубации: плотность посадки в различные водоемы, температурные режимы, скорость потоков в выростных водоемах. Сегодня, к сожалению, таких документов у нас нет», — отметила представитель теруправления.

Отсутствие необходимых нормативов, по ее словам, с одной стороны усложняет контроль, с другой — ведет к получению нежизнеспособных мальков. «Если выращивать в стоячей воде — молодь плавать не сможет. В результате нежизнеспособная молодь не даст возврата, не даст рыбалку. Основные показатели должны быть жестко прописаны. Главное, чтобы выпускалась жизнестойкая продукция», — подчеркнула Светлана Сидорова.

Василий Соколов обратил внимание, что действующее законодательство не предусматривает полномочий какого-либо органа на установление таких предписаний. «Биотехнические нормативы нужны, конечно, но они в первую очередь нужны самим предприятиям, которые заинтересованы в получении промыслового возврата. Но у нас в законе нет слов «биотехнический норматив», поэтому тот приказ и был отменен. Мы можем выработать их только в рекомендательном порядке», — заметил представитель регулятора.

Проблема границ

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин предложил обсудить возможность оперативного изменения границ уже сформированных участков под разведение лососей.

«Представьте себе реку длиной 30 км. Для Магаданской области это небольшая река. Выпуск молоди, как правило, проходит в устьевой части реки, в то время как забойка производителей — ближе к местам нерестилища. Мы попробовали в этом году сформировать такой большой рыбоводный участок. Но конкурс у нас в этом году не отыгрался, потому что участок получился колоссальным и по площади, и по протяженности», — рассказал Андрей Таболин.

Василий Соколов предложил ему сформулировать и направить свою инициативу в Росрыболовство. «Но вообще-то мы выступаем за то, чтобы лососевый рыбоводный участок охватывал весь водоем. В этом случае вся ответственность за происходящее будет на одном пользователе. Формирование же прерывистых участков законодательством не предусмотрено», — обратил внимание представитель ФАР.

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Fishnews

  • Руководитель Росрыболовства Василий СОКОЛОВ провел рабочее совещание по вопросам аквакультуры Дальнего Востока. Фото пресс-службы Приморского теруправления ведомства
  • Ряд специалистов участвовал в совещании по видеосвязи
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