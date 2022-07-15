На льготные перевозки сельхозпродукции решили добавить денег

Правительство распорядилось направить дополнительные средства на субсидирование для льготных перевозок сельхозпродукции по железной дороге. На эти цели решено добавить около 683 млн рублей.

Выделение дополнительных средств на поддержку перевозок сельхозпродукции предусмотрено распоряжением правительства от 14 июля 2022 г. № 1916 . В 2022 г. из федерального бюджета на эти цели уже направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% ранее предусмотренных в казне ассигнований, отметили в пресс-службе кабмина.

«Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объемы таких перевозок будут увеличены почти на полмиллиона тонн», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что механизм предусматривает возмещение РЖД и Крымской железной дороге потерь в доходе, которые возникли в результате установления льготных тарифов на транспортировку сельхозпродукции и продукции для организации сельхозпроизводства. Компенсация предоставляется из федерального бюджета. Оказание господдержки регламентировано постановлением правительства от 6 апреля 2019 г. № 406.

В 2021 г. субсидирование распространили на минтай и продукцию из него . Мера призвана обеспечивать комфортные условия для доставки рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны, сообщает корреспондент Fishnews. Добытчики и дистрибьюторы отмечали эффективность такой поддержки. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Ассоциация добытчиков минтая выступали за продолжение программы , когда стало известно о приостановке согласования заявок на перевозку в связи с прогнозируемым исчерпанием лимитов средств федерального бюджета. По данным ВАРПЭ, с января по май льгота обеспечила перевозку 70 тыс. тонн продукции из минтая. Предлагалось распространить поддержку и на доставку других видов рыбы и другие направления перевозки.

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