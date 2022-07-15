Россия одобрила продление льготной торговли ЕАЭС с Ираном

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Россией протокола, продлевающего на три года преференциальный режим торговли ЕАЭС с Ираном. Переговоры о создании зоны свободной торговли между сторонами продолжатся.

Зону свободной торговли ЕАЭС и Ирана создают в два этапа. Первый — временное соглашение, вступившее в силу в октябре 2019 г. Поскольку за три года действия соглашения переговоры не были завершены, в марте 2022 г. в Тегеране был подписан протокол о пролонгации документа.

Протокол ранее ратифицировала Госдума. Теперь его подписал глава государства, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. Таким образом срок действия временного соглашения продлевается до 27 октября 2025 г. или до вступления в силу соглашения о свободной торговле. Напомним, положения временного соглашения распространяются в том числе на рыбу и морепродукты.

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