RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Южнокорейская компания Russian Maritime Production Group (RMPG) и российское предприятие «Навада» продолжают развивать сотрудничество для укрепления технологической базы рыбопереработки в РФ.

Компания RMPG, созданная в 2014 г. в южнокорейском порту Пусан, с самого начала ставила перед собой большие цели. Это и повышение технического уровня рыбопереработки на промысловых судах под российским флагом, и создание собственной техники, оптимальной по соотношению производительности и цены.

В результате на сегодняшний день в линейке оборудования под маркой RMPG выпускаются машины как для первичной обработки рыбы (минтая, трески, палтуса, камбалы, сельди, лососевых) и крабов, так и для выпуска продукции более глубокой степени переработки (филе, рыбной муки, сурими), обработки икры, а также для приемки сырья, транспортировки, взвешивания и упаковки. Ассортимент продукции компании насчитывает более двух десятков наименований.

Все оборудование разработано с учетом специфики использования на отечественных судах рыбопромыслового флота и береговых производствах и сочетает в себе российскую инженерную мысль с передовыми южнокорейскими технологиями.

Отходы — в дело

Один из непростых вопросов для отечественных рыбопромышленных предприятий — переработка рыбных отходов (ПРО). Организация этого процесса по-прежнему требует серьезных инвестиций для достижения конкурентного качества продукции — рыбного жира и муки. Кроме того, продолжаются поиски надежного технического решения.

Компания RMPG предложила свое решение вопроса — это РМУ производительностью 50 и 80 тонн в сутки, все элементы которой смонтированы в виде одной агрегатной установки. Причем конкретное расположение основных узлов — шнека, варильника, пресса — может прорабатываться отдельно для каждого проекта и меняться с учетом характеристик конкретного места размещения на производстве. В результате это позволяет сделать установку максимально компактной и обеспечивает ее быстрый монтаж в цеху.

Сама установка спроектирована для эксплуатации как на борту рыболовецких судов, так и на береговых предприятиях.

Но самым важным преимуществом РМУ от компании Russian Maritime Production Group является качество производимой продукции. По результатам исследования образцов в независимой корейской лаборатории, RMPG получила официальное подтверждение: на оборудовании компании можно получать муку с содержанием сырого протеина 73,88%.

В компании RMPG отмечают, что РМУ RM-50 и RM-80 уже установлены на нескольких судах российского флота и, судя по отзывам клиентов, успели себя хорошо зарекомендовать.

На российском берегу

Южнокорейский производитель оборудования не оставляет своих клиентов без технической поддержки и на территории России — благодаря тесному сотрудничеству с компанией «Навада». Специализация этого предприятия, расположенного во Владивостоке, — межрейсовый ремонт судового рыбоперерабатывающего оборудования, проектирование, производство и поставка запасных частей и комплектующих к нему.

Среди актуальных акцентов в работе партнеров — создание надежной техники для рыбопромыслового флота и берега, подготовка специалистов для работы с оборудованием и реализация планов локализации в пищевом машиностроении.

Сегодня «Навада» уже приступила к реализации совместно с «Дальрыбвтузом» образовательного проекта по переподготовке квалифицированных механиков — наладчиков технологического оборудования по производству филе.

Еще один проект, реализацией которого в компании «Навада» плотно заняты в настоящий момент, — обновление и укрупнение собственной технической базы. Это позволит на следующем этапе перенести существенную часть производства партнерской компании RMPG на российскую площадку.

Подробнее о возможностях и планах своих компаний специалисты RMPG и «Навада» готовятся рассказать на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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