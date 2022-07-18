Куратор Минпромторга рассказал, в чем видит ключ к замещению импорта на судах

Для импортозамещения по судовому оборудованию необходимо обеспечить его отечественное производство объемами заказов, заявил Денис Мантуров, который теперь будет курировать судостроение как глава Минпромторга и вице-премьер. «Поэтому нужно максимально переходить на унификацию и серию по рыболовным судам», — добавил он.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров теперь также назначен зампредом правительства. Выступая в Госдуме при согласовании на новую должность, глава Минпромторга отдельно остановился на судостроении под квоты. «За последние годы мы научились строить рыбопромысловые суда большого водоизмещения», — заявил он.

«Буквально на прошлой неделе при участии Владимира Владимировича (Путина — прим. ред.) были подняты флаги на трех таких судах, и сегодня в Нижнем Новгороде мы спускаем на воду краболов-процессор», — сказал министр, имея в виду судно «Вайгач» для СЗРК.

При этом Денис Мантуров отметил, что в судостроении предстоит большой объем работы по импортозамещению оборудования, «так как заказчики раньше предпочитали импортную технику и закладывали ее в проекты».

Отвечая на вопрос о локализации в случае с рыбопромысловым флотом, министр подчеркнул, что для обеспечения внутреннего производства необходим объем. «Поэтому нужно максимально переходить на унификацию и серию по рыболовным судам. Мы такую работу ведем с агентством по рыболовному комплексу», — рассказал руководитель Минпромторга.

В ведомстве рассчитывают, что могут быть дополнительные требования по отечественному оборудованию, сообщает корреспондент Fishnews. Это, по словам Дениса Мантурова, необходимо, чтобы избежать такой ситуации, как сейчас, когда западные страны отказались поставлять компоненты по уже подписанным контрактам и приходится менять в том числе проекты судов.

Напомним, что идею о необходимости унификации при строительстве рыбопромыслового флота активно продвигает и генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

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